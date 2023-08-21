Хода Московського патріархату: виник перший скандал (відео)
В однієї з учасниць пішої ходи помітили прив'язану георгіївську стрічку до наплічника
Попри заборону чотирьох обласних рад оборони, піша хода до Почаївської лаври відбувається – 19 серпня майже 2000 прочан УПЦ МП вирушили хресною ходою з Кам’янця-Подільського до Почаївської лаври. Того ж дня в соцмережах опублікували відео, на якому видно, що в однієї з учасниць ходи до наплічника прив'язана георгіївська стрічка, яка вважається символом російської окупації і агресії.
У понеділок, 21 серпня, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що на жінку склали адмінпротокол. «Правоохоронці оперативно відреагували на інформацію стосовно учасниці ходи, у якої виявили георгіївську стрічку. Заборонену символіку працівниками поліції було вилучено, а на вірянку скали протокол про адмінправопорушення», – зазначив він.
Зокрема, на засіданні обласної ради оборони 11 серпня прийняли рішення заборонити ходу до Почаєва.
«Враховуючи ситуацію, заслухавши військових, представників СБУ, Нацполіції, а також коменданта області, було прийнято рішення щодо заборони таких дійств, такої ходи по території області», – повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
«Дійшли до висновку, що даний захід, який буде напевно що проведений, він несе небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації ворога, які можуть потім використати у своїх засобах масової інформації для пропаганди. Тому рахуємо недоцільним проведення такого заходу», – розповів виконувач обов'язків начальника обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко.
Таке ж рішення прийняли в Хмельницькій, Волинській і Рівненській областях.
Зокрема, минулого року, попри заборону ради оборони області під час релігійних обрядів уникати пересування групами чи колонами, піша хода до Почаєва відбулася.
Нагадаємо, у селі Халявин, що на Чернігівщині, у ніч проти 20 серпня невідомі підпалили церкву Святої Трійці. Храм належить Українській православній церкві Московського патріархату.
До слова, під час обстрілу Херсонщини російські загарбники пошкодили Вознесенський храм в селі Дніпровське.
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