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Хода Московського патріархату: виник перший скандал (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хода Московського патріархату: виник перший скандал (відео)
Георгіївська стрічка вважається символом російської окупації і агресії
фото: скріншот з відео

В однієї з учасниць пішої ходи помітили прив'язану георгіївську стрічку до наплічника

Попри заборону чотирьох обласних рад оборони, піша хода до Почаївської лаври відбувається – 19 серпня майже 2000 прочан УПЦ МП вирушили хресною ходою з Кам’янця-Подільського до Почаївської лаври. Того ж дня в соцмережах опублікували відео, на якому видно, що в однієї з учасниць ходи до наплічника прив'язана георгіївська стрічка, яка вважається символом російської окупації і агресії.

У понеділок, 21 серпня, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що на жінку склали адмінпротокол. «Правоохоронці оперативно відреагували на інформацію стосовно учасниці ходи, у якої виявили георгіївську стрічку. Заборонену символіку працівниками поліції було вилучено, а на вірянку скали протокол про адмінправопорушення», – зазначив він.

Зокрема, на засіданні обласної ради оборони 11 серпня прийняли рішення заборонити ходу до Почаєва.

«Враховуючи ситуацію, заслухавши військових, представників СБУ, Нацполіції, а також коменданта області, було прийнято рішення щодо заборони таких дійств, такої ходи по території області», – повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

«Дійшли до висновку, що даний захід, який буде напевно що проведений, він несе небезпеку в тому, що можуть бути порушення громадського порядку, можуть бути провокації ворога, які можуть потім використати у своїх засобах масової інформації для пропаганди. Тому рахуємо недоцільним проведення такого заходу», – розповів виконувач обов'язків начальника обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко.

Таке ж рішення прийняли в Хмельницькій, Волинській і Рівненській областях.

Зокрема, минулого року, попри заборону ради оборони області під час релігійних обрядів уникати пересування групами чи колонами, піша хода до Почаєва відбулася.

Нагадаємо, у селі Халявин, що  на Чернігівщині, у ніч проти 20 серпня невідомі підпалили церкву Святої Трійці. Храм належить Українській православній церкві Московського патріархату.

До слова, під час обстрілу Херсонщини російські загарбники пошкодили Вознесенський храм в селі Дніпровське.

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Теги: Почаївська лавра релігія церква

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