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    У світі

    Париж готується до великих протестів: мобілізують тисячі поліцейських

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    Париж готується до великих протестів: мобілізують тисячі поліцейських

    Профспілка Сила робітників в суботу проводить окремий марш проти пенсійної реформи

    Париж розгортає тисячі поліцейських, щоб захистити пам’ятки і урядові будівлі цими вихідними на тлі кількох великих акцій протесту: «жовтих жилетів», профспілок і екологічних активістів.

    Про це повідомляє Associated Press.

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    Організатор протесту «жовтих жилетів» Тьєррі-Пол Вале заявив в п’ятницю агентству: демонстранти сподіваються, що їхні суботні демонстрації в Парижі та інших містах можуть відродити їх спротив проти економічної несправедливості.

    Президент Франції Еммануель Макрон на початку цього року розглянув деякі питання, пов’язані з «жовтими жилетами», але їхній гнів знову посилюється через його плани реформувати заплутану пенсійну систему Франції.

    Профспілка Сила робітників в суботу проводить окремий марш проти пенсійної реформи на тлі побоювань, що людям потрібно буде більше працювати, а їхні пенсії зменшаться.

    Кліматичні активісти також проведуть демонстрацію в суботу в Парижі, щоб зажадати від уряду і компаній додаткових дій задля скорочення викидів, збереження тропічних лісів у Амазонії і Арктики.

    Нагадаємо, французький рух «жовтих жилетів» у суботу, 7 вересня, поновив акції протесту.

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