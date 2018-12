Париж у диму. «Бензинові» протести у Франції супроводжуються сутичками із поліцією

Цього вікенду поліція оточила центр Парижа

У Парижі сталися сутички між поліцією і учасниками акцій протесту проти підвищення цін на паливо.

Маніфестанти спробували прорвати поліцейський кордон. Проти них були застосовані газові гранати. Як повідомляє телеканал ВFМ, міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер прибув на Єлисейські поля, щоб підтримати поліцейських, що стоять в оточенні.

У центрі Парижа закриті сім станцій метро. За оточення можна потрапити тільки після перевірки документів. Такий захід безпеки діятиме до другої години ночі неділі.

На цей вікенд протестувальники запланували провести масштабну акцію протесту у Парижі. Посадовці заявили про плани вивести на вулиці 5 тис. поліцейських. Тиждень тому у Парижі чергували 3 тис. поліцейських. Ще 5 тис. поліцейських будуть розгорнуті в інших регіонах країни.

Around the Place de l'Etoile, in #Paris, the first tensions took place between the police & #GiletsJaunes before 9am this morning #France #YellowVests #1erDecembre #1D #Macron #resistance pic.twitter.com/pkp1IlaDXo