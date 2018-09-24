Парламент В’єтнаму обрав тимчасового президента



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Т.в.о. президента В’єтнаму Данг Тхі Нгок Тхіна

Данг Тхі Нгок Тхіна очолюватиме країну доти, доки Національні збори не оберуть нового президента

В’єтнамський парламент обрав тимчасово виконуючого обов’язки президента країни після смерті попереднього глави держави.

Про це повідомляє в’єтнамський портал 24h.

«В’єтнамський парламент призначив виконуючим обов’язки президента країни віце-президента Данг Тхі Нгок Тхіну після смерті попереднього глави держави Чан Дая Куанга», - йдеться в повідомленні.

Данг Тхі Нгок Тхіна очолюватиме країну доти, доки Національні збори не оберуть нового президента. Дату виборів нового глави держави наразі не призначено.

Раніше стало відомо, що в Ханої на 62-му році життя помер президент В'єтнаму Чан Дай Куанг.

В'єтнам не має одноосібного правителя й офіційно країну очолює президент, прем'єр-міністр і керівник комуністичної партії. Експерти стверджують, що президентство є здебільшого церемоніальним.