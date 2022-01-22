Партія Меркель обрала нового лідера

Новообраний лідер ХДС критикує канцлера Шольца через «нечітку позицію у протистоянні з Росією»

Правоцентристські християнські демократи Німеччини (ХДС) у суботу обрали консерватора Фрідріха Мерца лідером своєї партії. Тепер він займе пост Арміна Лашета, який програв вересневі загальнонаціональні вибори соціал-демократам, а саме канцлеру Олафу Шольцу. Про це пише Reuters.

Мерц, який пообіцяв порвати з центристським курсом ХДС, якого дотримувалася Ангела Меркель під час її 16-річного перебування на посаді канцлера, отримав майже 95% голосів підтримки під час віртуальної партійної конференції, заявив генеральний секретар партії Пауль Зем'як.

Офіційні вибори відбулися за неофіційним голосуванням минулого місяця, в якому Мерц переміг своїх партійних суперників Норберта Реттгена та Хельге Браун, які позиціонували себе, як «спадкоємці» більш центристської лінії Меркель.

66-річному Мерцу вдалося із третьої спроби завоювати лідерство у партії.

У своєму виступі Мерц звинуватив Шольца у відсутності чіткої позиції у протистоянні з Росією щодо її військового нарощування біля українського кордону.

«Колишні канцлери продемонстрували б лідерство», – сказав Мерц.

За словами Мерца, ХДС зможе повернути колишню силу лише проявивши єдність.

«Те, що ми пережили в Союзі в 2021 році, може повторитися і не повторитися», – заявив Мерц, маючи на увазі суперечки між вищим керівництвом партії під час останньої виборчої кампанії.

Юрист із Західної Німеччини, Мерц був високопосадовцем на початку 2000-х, перш ніж піти, щоб продовжити кар'єру в компанії з управління активами Black Rock. Він повернувся до парламенту Німеччини у 2021 році.

Серед завдань, які стоять перед Мерцем зараз, – як позиціонувати ХДС і споріднену з ним баварську партію, Християнсько-соціальний союз (ХСС), як найбільшу опозиційну партію в парламенті і як провести чіткий кордон між ними і вкрай правою партією АдГ.

Раніше Фрідріх Мерц застеріг від можливого виключення Росії із міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів Swift як потенційне покарання за будь-який напад Росії на Україну.

У грудні 2021 року партія Меркель обрала нового лідера. ХДС після 16 років урядування на чолі з Ангелою Меркель нині перебуває в опозиції.

Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини. Також повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

До слова, новий канцлер Німеччини пересів на броньований Mercedes за 550 тис. євро та пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком-2».

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