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    Передозування наркотиками: легендарного репера госпіталізували в критичному стані

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    Репер DMX раніше зізнався, що вживає наркотики з 14 років - Передозування наркотиками: легендарного репера госпіталізували в критичному стані
    Репер DMX раніше зізнався, що вживає наркотики з 14 років

    Зараз репер перебуває в мінімальній свідомості. Лікарі не дають оптимістичних прогнозів

    Знаменитий американський репер DMX, справжнє ім'я Ерл Сіммонс, госпіталізований в критичному стані через передозування наркотиками.

    Про це повідомляє TMZ.

    50-річний музикант перебуває в лікарні міста Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

    За даними ЗМІ, у легенди хіп-хопу діагностували серцевий напад, викликаний передозуванням наркотиків. Зараз репер перебуває в мінімальній свідомості. Лікарі не дають оптимістичних прогнозів.

    Друзі репера в соцмережах закликають молитися за нього. Сам DMX раніше зізнався, що вживає наркотики з 14 років. У 2019 році він проходив реабілітацію.

    Нагадаємо, минулого місяця у США застрелили відомого репера.

    Теги: США музика Нью-Йорк наркотики лікарня
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