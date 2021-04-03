Передозування наркотиками: легендарного репера госпіталізували в критичному стані

Репер DMX раніше зізнався, що вживає наркотики з 14 років

Зараз репер перебуває в мінімальній свідомості. Лікарі не дають оптимістичних прогнозів

Знаменитий американський репер DMX, справжнє ім'я Ерл Сіммонс, госпіталізований в критичному стані через передозування наркотиками.

Про це повідомляє TMZ.

50-річний музикант перебуває в лікарні міста Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

За даними ЗМІ, у легенди хіп-хопу діагностували серцевий напад, викликаний передозуванням наркотиків. Зараз репер перебуває в мінімальній свідомості. Лікарі не дають оптимістичних прогнозів.

Друзі репера в соцмережах закликають молитися за нього. Сам DMX раніше зізнався, що вживає наркотики з 14 років. У 2019 році він проходив реабілітацію.

Нагадаємо, минулого місяця у США застрелили відомого репера.