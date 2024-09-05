Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Павлу Дурову заборонили залишати Францію – Paris Match

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Павлу Дурову заборонили залишати Францію – Paris Match
фото з відкритих джерел

Офіс Telegram ніколи не отримував повідомлення про розшук Дурова

Засновнику Telegram Павлу Дурову заборонено залишати Францію на шість місяців, до березня 2025 року. Як повідомляє французький журнал Paris Match, суд встановив заставу в розмірі п'яти мільйонів євро, з яких мільйон він має внести негайно, а решту виплатити частинами.

Офіс Telegram заявив, що ніколи не отримував повідомлень про розшук Дурова, хоча був виданий ордер на обшук, а не на його арешт.

Французький журнал описує засновника Павла Дурова як«кіберповелителя світу», який починає свій день з 200 віджимань і 100 присідань, після чого приймає крижану ванну.

Раніше у Дубаї він орендував віллу площею 1400 квадратних метрів за 84 тисячі доларів на місяць. Тепер, після заборони залишати Францію, Дуров доручив своїм помічникам знайти нове житло в Парижі, зазначивши, що його бюджет на нове помешкання необмежений.

Нагадаємо, мільярдер російського походження Павло Дуров вперше після затримання «засвітився» у Парижі. Як повідомляє видання ParisMatch, Дурова помітили у компанії коханої Юлії Вавілової на Єлисейських Полях. Дуров перебуває під судовим наглядом. Йому заборонено залишати територію Франції, і він має внести заставу у розмірі п'яти мільйонів євро.

До слова, Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.

Читайте також:

Теги: Павло Дуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Telegram – ФСБшна контора, яка виконує функції комунікації, стеження, ІПСО,  відмивання грошей і не тільки»
Дуров – це не про свободу слова. Що не так із засновником Telegram?
26 серпня, 19:13
Після початку агресії Росії проти України Telegram почали використовувати провоєнні кола у тому числі як майданчик для поширення новин про бойові дії у вигідному Міноборони Росії світлі, а також для збору коштів для потреб російської армії
«Темні сторони» Telegram. Наскільки це безпечний нині засіб зв'язку?
30 серпня, 17:56
Дуров та Макрон зустрічалися за ланчем
Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ
28 серпня, 10:07
Дуров знав, що французька влада видала ордер на його арешт. Невідомо, чому він вирішив прилетіти до Ле Бурже
Арешт засновника Telegram у Парижі. Хто такий Павло Дуров і в чому його звинувачують
25 серпня, 09:49
Майже мільярд користувачів у всьому світі використовують цей месенджер як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації
У Telegram вперше прокоментували арешт Павла Дурова
25 серпня, 22:46
Французькі спецслужби затримали Павла Дурова ввечері 23 серпня
Одна країна звернулася до Франції з проханням щодо Дурова
27 серпня, 07:21
Зеленський: «На сьогодні затримання Павла Дурова не впливає на те, що Telegram працює в Україні»
Зеленський відповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні
27 серпня, 17:00
Криптовенчурні інвестори хвилюються за долю Tonkoin
Затримання Дурова стало «чорним лебедем» для криптовалют у США – Bloomberg
29 серпня, 13:48
Дуров налаштований знайти помешкання у Парижі
Стало відомо, що зробив Дуров відразу після звільнення під заставу
2 вересня, 14:24

Соціум

Павлу Дурову заборонили залишати Францію – Paris Match
Павлу Дурову заборонили залишати Францію – Paris Match
Застаріла Курська АЕС загрожує Україні та світу: заява Держатомрегулювання
Застаріла Курська АЕС загрожує Україні та світу: заява Держатомрегулювання
У Росії спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі
У Росії спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі
Чоловіків з-за кордону повертатимуть примусово? Посол України в Чехії дав відповідь
Чоловіків з-за кордону повертатимуть примусово? Посол України в Чехії дав відповідь
Відвідування найвідомішого фонтану у Римі може стати платним
Відвідування найвідомішого фонтану у Римі може стати платним
Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині
Зеленський назвав кількість узятих у полон росіян на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
42K
У Житомирі пролунали вибухи
40K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
26K
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5623
Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua