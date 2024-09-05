Павлу Дурову заборонили залишати Францію – Paris Match

Офіс Telegram ніколи не отримував повідомлення про розшук Дурова

Засновнику Telegram Павлу Дурову заборонено залишати Францію на шість місяців, до березня 2025 року. Як повідомляє французький журнал Paris Match, суд встановив заставу в розмірі п'яти мільйонів євро, з яких мільйон він має внести негайно, а решту виплатити частинами.

Офіс Telegram заявив, що ніколи не отримував повідомлень про розшук Дурова, хоча був виданий ордер на обшук, а не на його арешт.

Французький журнал описує засновника Павла Дурова як«кіберповелителя світу», який починає свій день з 200 віджимань і 100 присідань, після чого приймає крижану ванну.

Раніше у Дубаї він орендував віллу площею 1400 квадратних метрів за 84 тисячі доларів на місяць. Тепер, після заборони залишати Францію, Дуров доручив своїм помічникам знайти нове житло в Парижі, зазначивши, що його бюджет на нове помешкання необмежений.

Нагадаємо, мільярдер російського походження Павло Дуров вперше після затримання «засвітився» у Парижі. Як повідомляє видання ParisMatch, Дурова помітили у компанії коханої Юлії Вавілової на Єлисейських Полях. Дуров перебуває під судовим наглядом. Йому заборонено залишати територію Франції, і він має внести заставу у розмірі п'яти мільйонів євро.

До слова, Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.