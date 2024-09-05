Путін розповів про свої контакти із Дуровим

Диктатор запевняє, що не знав про приїзд Дурова до Баку

Путін повідомив, що зустрічався з Павлом Дуровим лише один раз – у Москві, багато років тому

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим лише раз колись давно. Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, Путін розповів, що зустрічався з Павлом Дуровим лише один раз – у Москві, багато років тому.

Натомість диктатор заперечив зустріч в Баку, про яку повідомляли іноземні ЗМІ. Російський президент запевнив, мовляв навіть не знав про приїзд туди Дурова.

Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров міг шукати зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Баку.

«Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із Путіним у Баку кілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що «єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу», – написав Коваленко.

Як відомо, можливість такої зустрічі неодноразово обговорювалася після того, як Дурова заарештували у Франції. Приводом до обговорення було те, що Дуров та Путін одночасно перебували в Баку. Тоді російський диктатор був в Азербайджані із дводенним держвізитом 18-19 серпня.

Згодом у Telegram уперше прокоментував затримання свого генерального директора Павла Дурова у Франції. У заяві зазначено, що Дуров «не має чого приховувати», і компанія дотримується законів ЄС, зокрема закону про цифрові послуги.

До слова, російські окупанти покладаються на Telegram для організації операцій в Україні, тому арешт Дурова та невідома подальша доля соціальної мережі стривожила пропагандистів та військових аналітиків РФ. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).