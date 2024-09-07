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Відмова Telegram розкрити дані гвалтівника стала початком справи проти Дурова – Politico

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Відмова Telegram розкрити дані гвалтівника стала початком справи проти Дурова – Politico
Справа проти Дурова почалася з розслідування підрозділу OFMIN, який займається випадками зловживання проти дітей
фото з відкритих джерел

 Telegram систематично ігнорував запити правоохоронців на надання інформації про користувачів

Павла Дурова, засновника популярного месенджера Telegram, затримали в Парижі за підозрою у сприянні поширенню дитячої порнографії. Розслідування OFMIN виявило, що Telegram використовувався для поширення посилань на групи з незаконним контентом, включаючи матеріали, пов'язані з дитячою порнографією. Про це пише Politico.

Одним з ключових моментів, що призвели до затримання, стала відмова Telegram надати правоохоронцям дані про користувача, який зізнався у злочинах проти дітей. Справу проти Павла та його брата Миколи Дурових відкрили ще у лютому 2024 року.

За словами представників правоохоронних органів, Telegram систематично ігнорував запити на інформацію. Національна жандармерія Франції повідомила про ігнорування 2 460 запитів, що спричинило обурення не лише у Франції, а й серед партнерів Eurojust, зокрема у Бельгії.

Дурова затримали одразу після прильоту до Парижа 24 серпня. Розслідування триває і охоплює не лише справи, пов'язані з дитячою порнографією, але й інші можливі порушення.

Нагадаємо, Путін розповів про свої контакти із Дуровим.

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Теги: розслідування Telegram Павло Дуров

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