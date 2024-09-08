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Російський дрон залетів до Румунії: з’явилася реакція НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російський дрон залетів до Румунії: з’явилася реакція НАТО
Альянс засуджує порушення Росією повітряного простору держави-члена НАТО
фото з відкритих джерел

Альянс не визнав появу російських безпілотників у небі над Румунією навмисним нападом

Порушення Росією повітряного простору країни-члена НАТО в Альянсі назвали потенційно небезпечним, але не визнали появу російських безпілотників у небі над Румунією навмисним нападом. Про це повідомив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане у соцмережі Х.

За його словами, Альянс «засуджує порушення Росією повітряного простору Румунії». Однак надалі він назвав дії держави-агресорки «ненавмисними». Тобто вони не дають підстав для застосування п’ятої статті статуту НАТО, яка, як відомо, передбачає колективний захист держави-члена, що став жертвою збройного нападу. 

«Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на союзників Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними», – зазначив Джоане.

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували, що в ніч на 8 вересня група російських ударних безпілотників порушила повітряний простір Румунії в районі Сабангії. Це сталося під час масованої атаки дронів на південь України, зокрема на Одеську область. 

Нагадаємо, що в ніч на 8 вересня окупанти завдали удару по Україні чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 23-ма ударними БпЛА типу Shahed. У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА. Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України. Сили ППО працювали в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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Теги: соцмережі окупанти напад

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