Що насправді сталося? Дуров зробив першу заяву після арешту

Після затримання засновник Telegram, вперше висловився публічно

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров, після свого гучного затримання у Франції, нарешті порушив мовчання. У своїй першій публічній заяві він висловив здивування висунутими звинуваченнями та пообіцяв докласти зусиль для покращення безпеки та зменшення рівня зловживань на платформі. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Дуров зазначив, що звинувачення французької влади його здивували. Він наголосив на тому, що Telegram завжди був відкритий до співпраці з європейськими регуляторами, а його особиста електронна адреса є загальнодоступною.

Щобільше, він особисто допомагав французькій владі у боротьбі з тероризмом.

«Як громадянин Франції, я був частим гостем французького консульства в Дубаї. Деякий час тому, коли мене попросили, я особисто допоміг їм створити гарячу лінію в Telegram для боротьби з загрозою тероризму у Франції», – сказав Дуров.

Засновник месенджера вважає хибним підходом звинувачувати його особисто у злочинах, скоєних третіми особами на платформі. Він підкреслив складність балансу між конфіденційністю та безпекою, особливо в умовах стрімкого розвитку технологій.

«Як платформа, ви хочете, щоб ваші процеси були узгодженими в усьому світі, а також щоб ними не зловживали в країнах зі слабким верховенством права. Ми прагнемо співпрацювати з регуляторами, щоб знайти правильний баланс. Так, ми дотримуємося наших принципів: наш досвід сформований нашою місією захищати наших користувачів в авторитарних режимах. Однак ми завжди відкриті до діалогу», – написав засновник Telegram.

Дуров запевнив, що Telegram прагне співпрацювати з регуляторами, щоб знайти правильний баланс між конфіденційністю та безпекою. Водночас він готовий піти з ринків, які не сумісні з принципами компанії.

«Коли Росія вимагала від нас передати «ключі шифрування», щоб уможливити стеження, ми відмовилися – і Telegram заборонили в Росії. Коли Іран вимагав від нас заблокувати канали мирних протестувальників, ми відмовилися – і Telegram заборонили в Ірані. Ми готові йти з ринків, які не сумісні з нашими принципами, тому що ми робимо це не заради грошей. Нами рухає намір приносити добро і захищати основні права людей, особливо там, де ці права порушуються», – написав Дуров.

Він також визнав, що різке зростання кількості користувачів до 950 мільйонів призвело до певних проблем, які полегшили зловживання платформою.

Дуров пообіцяв суттєво покращити ситуацію в цьому напрямку та висловив сподівання, що цей інцидент стане поштовхом до позитивних змін не лише для Telegram, але й для всієї індустрії соціальних мереж.

Нагадаємо, Павлу Дурову заборонили залишати Францію – Paris Match