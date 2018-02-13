Під час удару сил США в Сирії загинули понад 200 найманців, більшість з них — росіяни

У Bloomberg уточнюють, що найманці билися на стороні президента Сирії Башара Асада

Більше 200 солдатів-контрактників, більшість із яких — росіяни, загинули внаслідок удару коаліції США, що відбувся 7 лютого в Сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох росіян, які знайомі з ситуацією. В інтерв'ю The New York Times російський бізнесмен Олександр Іонов, який надає послуги в



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У Bloomberg уточнюють, що найманці билися на стороні президента Сирії Башара Асада

Більше 200 солдатів-контрактників, більшість із яких — росіяни, загинули внаслідок удару коаліції США, що відбувся 7 лютого в Сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на двох росіян, які знайомі з ситуацією.

В інтерв'ю The New York Times російський бізнесмен Олександр Іонов, який надає послуги в сфері безпеки в Сирії, також сказав, що, за попередніми підрахунками, під час атаки загинули 200 найманців, більшість з яких росіяни.

За інформацією американського чиновника, всього загинули близько 100 людей і близько 200-300 постраждали. Видання уточнює, що найманці билися на стороні президента Сирії Башара Асада.

«Новая газета» без посилання на джерела повідомляє, що в результаті атаки загинули 13 росіян та ще півтора десятка отримали поранення.

Нагадаємо, що 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.

Джерело: Дождь