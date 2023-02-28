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Підрив літака А-50 у Мачулищах: з’явилися супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив літака А-50 у Мачулищах: з’явилися супутникові знімки
Супутниковий знімок аеродрому «Мачулищі»
Maxar

Росія застосовує аеродром «Мачулищі» як тимчасове місце дислокації літаків А-50 та МиГ-31 для виконання бойових завдань у війні проти України

З'явився перший супутниковий знімок аеродрому «Мачулищі» після інциденту, який трапився 26 лютого з російським військовим літаком ДРЛО А-50. Фото оприлюднила приватна американська компанія Maxar.

Як відомо, 26 лютого на військовому аеродромі за 12 кілометрів від Мінська вибухом було пошкоджено російський літак А-50.

Російські повітряно-космічні сили застосовують аеродром «Мачулищі» як тимчасове місце дислокації літаків А-50 та МиГ-31 для виконання бойових завдань у війні проти України.

На знімку, зробленому вранці 28 лютого 2023 року, видно бортовий літак стоїть у дивному положенні. Проте невідомо, чи літак зазнав значних ушкоджень: на ньому відсутні характерні сліди, які могли б залишитись від пожежі або вибуху. На обтічнику «тарілки» та крилах літака є темні плями, проте вони не можуть бути точною ознакою руйнування. Це можуть бути залишки води та снігу.

Підрив літака А-50 у Мачулищах: з’явилися супутникові знімки фото 1

Раніше британська розвідка повідомила, як підрив літака вплине на російську армію.

Теги: війна росія окупанти Білорусь

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