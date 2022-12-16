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Писав СМС на підтримку Путіна. Норвезький топ-чиновник звинуватив дружину-українку в отруєнні

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Писав СМС на підтримку Путіна. Норвезький топ-чиновник звинуватив дружину-українку в отруєнні
Єнс Едвін Скогхой є заступником голови Верховного суду Норвегії
Фото: Dagbladet

Суддя писав дружині СМС, у яких висловлював підтримку війни РФ проти України

Найстарший суддя Верховного суду Норвегії, 67-річний Єнс Едвін Скогхой заявив, що його з фінансових причин отруїла дружина, 41-річна Наталія з України – при цьому він писав їй СМС, у яких висловив підтримку війні РФ в Україні. Про це повідомляють норвезькі ЗМІ.

На початку грудня Скогхой розповів кільком норвезьким ЗМІ, що був госпіталізований у жовтні із симптомами отруєння. Аналіз крові виявив сліди знеболювального, яке він, з його слів, не вживав із 2001 року.

За словами судді, зумисно отруїти його могла дружина-українка, з якою він познайомився на сайті знайомств у 2018 році. Після того, як Скогхой сказав дружині про свої підозри, вона нібито втекла і перестала виходити на зв’язок.

Але сама Наталя у коментарі Dagbladet заперечує звинувачення Скогхоя й стверджує, що в того були свої мотиви надати розголосу його випадку з нібито отруєнням.

Видання також написало, що з жовтня норвезький суддя писав дружині повідомлення, в яких підтримував російську агресію проти України. Зокрема, кілька таких повідомлень з кількагодинною перервою Скогхой надіслав 17 листопада:

«Думаю, що Путін на шляху до мети. Раніше він хотів денацифікувати Україну. Тепер він каже, що мета – десатанізувати Україну. У цьому він має рацію, але роботи багато», «Люди з України – з пекла!», «Сподіваюсь, що війна з Росією закінчиться тим, що Україна зникне з мапи!!!».

Топ-чиновник підтвердив, що справді писав ці повідомлення, але виправдовується тим, що робив це в стані «відчайдушної злості», коли в його організмі все ще була нібито отрута.

«Звісно, повідомлення не відображають мого ставлення до українців. Вони написані чоловіком, який нездужав і був не при тямі», – заявив він, додавши, що лише зараз повністю відновився після нібито отруєння.

Справу про нібито отруєння Скогхоя розслідує поліція Норвегія. У ній суддя є потерпілим, проте надати інформацію щодо обвинувачених правоохоронці відмовилися.

Наталя Скогхой заявила Dagbladet, що готує позов до суду на чоловіка, щоб він «відповів за неправдиву інформацію, яку розповів ЗМІ».

Видання також повідомило, що Єнс Едвін Скогхой є заступником голови Верховного суду Норвегії. Якщо у майбутньому він зможе посісти посаду голови, це зробить його четвертою людиною в країні за обсягом повноважень після короля, глави парламенту й прем'єр-міністра.

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Соціум

Писав СМС на підтримку Путіна. Норвезький топ-чиновник звинуватив дружину-українку в отруєнні
Писав СМС на підтримку Путіна. Норвезький топ-чиновник звинуватив дружину-українку в отруєнні
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