Іспанія повідомила, як оговтується після масштабного блекауту

Влада Іспанії повідомила, що відбувається із підключеннями електроенергії станом на сьогодні

Оператор іспанських енергомереж Red Electrica повідомив про відновлення 99.16% споживання після масштабного відключення 28 квітня. Показник відповідає виробництву 21265 МВт. Про це пише «Главком» із посиланням на El Confidencial.

Нагадаємо, 28 квітня в Іспанії відбулися масштабні перебої з електропостачанням, які торкнулися авіаційного та залізничного сполучення, а також громадського транспорту. У Мадриді не працювали світлофори, не було світла в аптеках, магазинах та ресторанах. Нині ситуація поступово стабілізується. Збій також торкнувся сусідньої Португалії.

Глава уряду Іспанії Педро Санчес заявив про відновлення майже 50% електропостачання у країні після масштабного збою. За його словами, 28 квітня о 12:33 за місцевим часом 15 гігават енергії були раптово втрачені в системі всього за 5 секунд.

«Такого ніколи раніше не траплялося», – уточнив він. Як додав Санчес, поки що невідомо, що спровокувало цю ситуацію. Фахівці намагаються встановити обставини події.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після масштабного збою в роботі електромережі. Як писало Reuters, режим діятиме в тих регіонах, які звернуться з відповідним проханням. Зазначається, що за допомогою до уряду вже звернулися Мадрид, Андалусія та Естремадура. Раніше повідомлялося про те, що на всій території Іспанії відключилося електропостачання.

До слова, блекаут торкнувся також Португалії, Франції та Андорри. Відключення тривали від кількох хвилин до кількох годин. Через збій перервав роботу міжнародний аеропорт Мадрида Барахас, перестало працювати метро, ​​припинилася робота світлофорів. З невідомої причини обсяг споживання електрики в країні впав з 25184 до 12425 мегават.