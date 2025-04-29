Жінка на апараті ШВЛ померла через блекаут в Іспанії
Поліцейські намагались врятувати жінку до прибуття медичної допомоги
У іспанській Валенсії 46-річна місцева мешканка померла 28 квітня через масштабне знеструмлення по всій країні. Вона була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EFE.
Як зазначає видання, поліція Валенсії отримала повідомлення вдень у понеділок про те, що жінка, яка страждала на захворювання легенів та була підключена до апарату вентиляції в себе вдома, перестала дихати.
Поліцейські, які прибули на місце, намагалися надати їй допомогу і проводили серцево-легеневу реанімацію протягом близько двадцяти хвилин – до прибуття медичної допомоги.
Медики, які прибули на місце, констатували смерть жінки від природних причин.
Як відомо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.
Нагадаємо, без світла, зв'язку з близькими, транспорту та працюючих банківських карток – для багатьох португальців та іспанців день без електрики став безпрецедентним досвідом.
В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків. Працівниці великої мадридської аптеки говорять про збитки.
«Клієнтів не було, дорогі ліки в холодильниках виявилися без належного температурного режиму, а отже непридатними, термінали не працювали, ми багато втратили», – пояснює Ганна.
Лікарні перейшли на резервне живлення, а вокзали та аеропорти просто зупинилися.
Коментарі — 0