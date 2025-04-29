Жінка на апараті ШВЛ померла через блекаут в Іспанії

Медики, які прибули на місце, констатували смерть жінки від природних причин

Поліцейські намагались врятувати жінку до прибуття медичної допомоги

У іспанській Валенсії 46-річна місцева мешканка померла 28 квітня через масштабне знеструмлення по всій країні. Вона була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EFE.

Як зазначає видання, поліція Валенсії отримала повідомлення вдень у понеділок про те, що жінка, яка страждала на захворювання легенів та була підключена до апарату вентиляції в себе вдома, перестала дихати.

Поліцейські, які прибули на місце, намагалися надати їй допомогу і проводили серцево-легеневу реанімацію протягом близько двадцяти хвилин – до прибуття медичної допомоги.

Медики, які прибули на місце, констатували смерть жінки від природних причин.

Як відомо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Нагадаємо, без світла, зв'язку з близькими, транспорту та працюючих банківських карток – для багатьох португальців та іспанців день без електрики став безпрецедентним досвідом.

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків. Працівниці великої мадридської аптеки говорять про збитки.

«Клієнтів не було, дорогі ліки в холодильниках виявилися без належного температурного режиму, а отже непридатними, термінали не працювали, ми багато втратили», – пояснює Ганна.

Лікарні перейшли на резервне живлення, а вокзали та аеропорти просто зупинилися.