Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
Соціолог: росіяни не проти війни
фото: amurburg.ru

Росіяни не відчувають жодної моральної спокути за скоєне

Росіяни не відчувають моральної відповідальності за війну в Україні, а більшість населення не готова особисто брати участь у бойових діях. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Ця війна є загарбницькою, і росіяни це усвідомлюють, але сприймають її як додатковий спосіб заробітку, зазначає соціолог.

«Немає такої великої кількості росіян, які готові безкоштовно вбивати нас і вмирати самі. Те, що немає мільйона фанатиків, які готові їхати на війну «за покликом серця», – це добра новина для нас. Погана новина полягає в тому, що немає жодної моральної перепони, немає рефлексії про жорстокість, несправедливість війни, а відповідно, жодних уроків – з великою вірогідністю – Росія не винесе, висновків не буде зроблено навіть з відходом від влади чи фізичною смертю Путіна», – сказав Шульга.

Рутинізація війни стала помітною з середини 2023 року, коли населення навчилося ігнорувати наслідки конфлікту і жити з ним, порівнює соціолог війні з пандемією.

«Це погано, тому що росіяни навчилися приймати нові обставини, ігнорувати проблему і жити з нею. Немає розуміння, що в цьому винен режим і що саме він може війну спинити. Росіяни стали сприймати війну як брутальну стихію, яку ніхто не може спинити, щось на кшталт пандемії ковіду. У середній і довгостроковій перспективі це дає їм рецепт виживання, а режимові – впевненість у тому, що можна повторювати подібне не тільки з Україною, а й з іншими країнами. Тобто якщо росіяни прийняли цю несправедливу війну, найбільш криваву після Другої світової, то якісь менші агресії тим більше сприймуть і перечекають. Вони не проти війни», – додає Шульга.

При цьому помітно, що суспільство сегментується: молодь менш зацікавлена брати участь у війні, навіть за гроші, оскільки ще навчається і не має власних родин. Ці дані підтверджують дослідження російських соціологічних компаній.

Молодь не хоче брати участь у війні ні безкоштовно, ні за гроші, адже вона меншою мірою зацікавлена в матеріальних вигодах (ще навчаються, отримують допомогу батьків, не мають власних родин). Цю незацікавленість молоді у війні підтверджують і дослідження, які проводять російські компанії.

Нагадаємо, що Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії, проводить телефонні опитування серед росіян, щоб дізнатися про їхні буденні проблеми, економічну ситуацію та ставлення до війни. Дані показують реальні настрої населення, на відміну від офіційних прокремлівських соцопитувань. Це дослідження допомагає Україні розуміти процеси всередині РФ та планувати стратегію на майбутнє.

Читайте також:

Теги: росіяни молодь війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай уже заинтересован в дальнейшем ослаблении путинской России
Кто кого использует: Китай Путина или наоборот?
10 жовтня, 12:13
Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Нью-Йорк
Зеленський летить у США. Ключові меседжі президента з закритої зустрічі з журналістами
20 вересня, 12:45
Літак також може використовуватись для повітряної розвідки
Російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34
15 вересня, 15:51
У Андрія Кондратюка залишилися мати, дружина, син та родина
Став на захист України у 2025 році. Згадаймо Андрія Кондратюка
16 вересня, 09:00
ВООЗ назвала кількість людей у світі, які курять вейпи
ВООЗ опублікувала шокуючі дані про юних курців
7 жовтня, 09:35
У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу
У Владивостоці стався обвал трьох поверхів коледжу
3 жовтня, 02:26
Затверджено 19-й пакет санкцій проти РФ
Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
19 вересня, 15:41
Офіційно «Орєшнік» поставлений на озброєння у 2024 році
Білорусь заявила, що розмістила на своїй території «Орєшнік»
26 вересня, 20:38
Рожков: Перемога стала можливою завдяки величезній політичній та дипломатичній роботі, яку веде президент РФ
Керівник паралімпійців Росії заявив, що їхнє повернення на турніри відбулося завдяки Путіну
29 вересня, 18:46

Соціум

Екологічна катастрофа: Анапа знову в мазуті через аварію танкерів, що сталася минулого року
Екологічна катастрофа: Анапа знову в мазуті через аварію танкерів, що сталася минулого року
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
Стало відомо, коли експрезидент Франції почне відбувати п'ятирічний термін у в'язниці
Стало відомо, коли експрезидент Франції почне відбувати п'ятирічний термін у в'язниці
ХАМАС звільнив з полону вихідця з України, який має російський паспорт
ХАМАС звільнив з полону вихідця з України, який має російський паспорт
У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками: чи вдалося врятувати екіпаж
У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками: чи вдалося врятувати екіпаж
У Словаччині внаслідок зіткнення двох потягів постраждав українець
У Словаччині внаслідок зіткнення двох потягів постраждав українець

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua