«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину

Росіяни не відчувають жодної моральної спокути за скоєне

Росіяни не відчувають моральної відповідальності за війну в Україні, а більшість населення не готова особисто брати участь у бойових діях. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Ця війна є загарбницькою, і росіяни це усвідомлюють, але сприймають її як додатковий спосіб заробітку, зазначає соціолог.

«Немає такої великої кількості росіян, які готові безкоштовно вбивати нас і вмирати самі. Те, що немає мільйона фанатиків, які готові їхати на війну «за покликом серця», – це добра новина для нас. Погана новина полягає в тому, що немає жодної моральної перепони, немає рефлексії про жорстокість, несправедливість війни, а відповідно, жодних уроків – з великою вірогідністю – Росія не винесе, висновків не буде зроблено навіть з відходом від влади чи фізичною смертю Путіна», – сказав Шульга.

Рутинізація війни стала помітною з середини 2023 року, коли населення навчилося ігнорувати наслідки конфлікту і жити з ним, порівнює соціолог війні з пандемією.

«Це погано, тому що росіяни навчилися приймати нові обставини, ігнорувати проблему і жити з нею. Немає розуміння, що в цьому винен режим і що саме він може війну спинити. Росіяни стали сприймати війну як брутальну стихію, яку ніхто не може спинити, щось на кшталт пандемії ковіду. У середній і довгостроковій перспективі це дає їм рецепт виживання, а режимові – впевненість у тому, що можна повторювати подібне не тільки з Україною, а й з іншими країнами. Тобто якщо росіяни прийняли цю несправедливу війну, найбільш криваву після Другої світової, то якісь менші агресії тим більше сприймуть і перечекають. Вони не проти війни», – додає Шульга.

При цьому помітно, що суспільство сегментується: молодь менш зацікавлена брати участь у війні, навіть за гроші, оскільки ще навчається і не має власних родин. Ці дані підтверджують дослідження російських соціологічних компаній.

Молодь не хоче брати участь у війні ні безкоштовно, ні за гроші, адже вона меншою мірою зацікавлена в матеріальних вигодах (ще навчаються, отримують допомогу батьків, не мають власних родин). Цю незацікавленість молоді у війні підтверджують і дослідження, які проводять російські компанії.

Нагадаємо, що Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії, проводить телефонні опитування серед росіян, щоб дізнатися про їхні буденні проблеми, економічну ситуацію та ставлення до війни. Дані показують реальні настрої населення, на відміну від офіційних прокремлівських соцопитувань. Це дослідження допомагає Україні розуміти процеси всередині РФ та планувати стратегію на майбутнє.