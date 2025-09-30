Tomahawk можуть змінити динаміку війни в Україні – США

США наголошують на стратегічному значенні ракет Tomahawk для зміни балансу сил у війні в Україні

Надання Україні сучасних ракет великої дальності Tomahawk може прискорити завершення війни та змінити хід бойових дій. Про це повідомив «Главком» з посиланням на коментар спецпредставника президента США з питань України Кіт Келлог в The Guardian.

Закриваючи панель на Варшавському форумі безпеки, Келлог наголосив на прагненні США покласти край війні в Україні. «Найбільше, що ми хочемо зробити, це зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни. І це війна промислової сили, в якій понад сотні – не тисяча чи дві тисячі, ми говоримо про сотні тисяч – загиблих у бойових діях» , – сказав спецпредставник.

Келлог навів історичні паралелі: «В Афганістані росіяни вийшли, втративши 18 тисяч осіб, а США залишили В'єтнам, втративши 65 тисяч осіб». Він також зауважив, що сумарні втрати й поранення з обох боків уже перевищили мільйон, тому «цій війні потрібно якимось чином покласти край» .

Щодо ракет Tomahawk Келлог відзначив їхню значимість: «Це дуже передова ракетна система. Якщо її використання буде дозволено, вона змінить динаміку будь-якого військового конфлікту», – зазначив він, додаючи, що Tomahawk додає додатковий рівень «невизначеності» через свої можливості.

Нагадаємо, що українські ракети можуть змінити баланс сил і наблизити завершення війни в Україні, вважає експерт з оборони. Він зазначає, що перший успішний залп по РФ поставить Путіна перед вибором між миром і самознищенням, а також різко погіршить економічну та енергетичну ситуацію в Росії. Крім того, ракети здатні вражати не лише енергетичні підприємства, а й великі заводи та логістичні вузли, що робить їх стратегічно важливим інструментом для тиску на Кремль.