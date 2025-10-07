Головна Світ Соціум
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока сталася детонація БпЛА
фото: росЗМІ

На градирні від наслідків детонації залишився темний слід

Безпілотник влучив в одну з будівель Нововоронезької атомної електростанції через «придушення технічними засобами» у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Росенергоатом».

БпЛА помітили в небі над атомною електростанцією в ніч на 7 жовтня. Його «придушили» засоби радіоелектронної боротьби. «В результаті після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока №6, що діє, Нововоронезькій АЕС сталася детонація БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Руйнувань і постраждалих немає, проте на градирні від наслідків детонації залишився темний слід. Радіаційний фон на промисловому майданчику Нововоронезької АЕС і прилеглої території не змінювався.

«У результаті детального обстеження градирні, атакованої БпЛА, фахівці АЕС не виявили пошкоджень, що впливають на несучу здатність конструкції та працездатність градирні», – йдеться у повідомленні.

До слова, також у ніч на 7 жовтня російський Білгород атакували ракети. Ймовірно, по місту прилетіли ракети Himars.

