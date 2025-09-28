Головна Світ Соціум
Чиновники приховали від родини, що окупант повернувся з полону, та знову відправили його на фронт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Чиновники приховали від родини, що окупант повернувся з полону, та знову відправили його на фронт
Окупанта обміняли та знову відправили на фронт
фото з відкритих джерел

«Після повернення в Росію брату навіть не дали можливості зателефонувати мені», – каже сестра військового

Окупант на ім’я Микола Козлов нещодавно повернувся з полону. Його обміняли 26 червня цього року. Однак чиновники приховали від родини цей факт та знову відправили росіянина на фронт. Уже 24 липня, тобто за місяць після обміну, його сестрі, Олені, прийшло повідомлення, що Микола зник безвісти. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Наш вихід».

«Після повернення в Росію брату навіть не дали можливості зателефонувати мені», – каже Олена. Хоча поки Микола перебував у полоні, родичі ще могли з ним зв'язуватися.

У військовій частині відповідають одне й те саме: «Інформації немає». А у військкоматі й зовсім здивувалися, коли Олена повідомила, що її брат повернувся з полону: «Це неофіційна інформація», – сказали їй, почувши, що вона бачила Миколу на відео з обміну на каналі «Наш вихід» серед тих, хто повернувся.

«Домагайтеся! Дізнавайтеся!», – ось все, що чує Олена від чиновників різних рівнів, які, за ідеєю, повинні допомагати їй у пошуках брата.

Раніше полонений окупант розвеселив історією своєї служби. Росіянин на ім'я Сергій приїхав за дев'ять тисяч кілометрів – із міста Находка на Курщину, щоб будувати для війська баню. 

Крім того, журналіст Володимир Золкін розповів, що росіяни у полоні не спілкуються, не діляться один із одним своїми думками, бо їм заважає страх.

Нагадаємо, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

А журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Теги: історія полон фронт росіяни

