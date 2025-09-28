Чиновники приховали від родини, що окупант повернувся з полону, та знову відправили його на фронт

«Після повернення в Росію брату навіть не дали можливості зателефонувати мені», – каже сестра військового

Окупант на ім’я Микола Козлов нещодавно повернувся з полону. Його обміняли 26 червня цього року. Однак чиновники приховали від родини цей факт та знову відправили росіянина на фронт. Уже 24 липня, тобто за місяць після обміну, його сестрі, Олені, прийшло повідомлення, що Микола зник безвісти. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Наш вихід».

«Після повернення в Росію брату навіть не дали можливості зателефонувати мені», – каже Олена. Хоча поки Микола перебував у полоні, родичі ще могли з ним зв'язуватися.

У військовій частині відповідають одне й те саме: «Інформації немає». А у військкоматі й зовсім здивувалися, коли Олена повідомила, що її брат повернувся з полону: «Це неофіційна інформація», – сказали їй, почувши, що вона бачила Миколу на відео з обміну на каналі «Наш вихід» серед тих, хто повернувся.

«Домагайтеся! Дізнавайтеся!», – ось все, що чує Олена від чиновників різних рівнів, які, за ідеєю, повинні допомагати їй у пошуках брата.

