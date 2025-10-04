Війна за прізвище і обличчя Кернеса. Партія ексмера Харкова програла суд його сину

Ініціатором судового позову виступив син колишнього мера Кирило Кернес

Один з синів покійного міського голови Харкова Кирило Кернес виграв два суди проти політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Нащадку ексмера вдалося визнати недійсними свідоцтва на три торговельні марки, які партія імені його батька зареєструвала напередодні повномасштабної війни. Ідеться про зображення Геннадія Кернеса у вигляді карикатури, а також згадка його прізвища у торговельних марках.

дані: Державний реєстр торговельних марок та інших джерел

Місцевий суд і апеляція дійшли висновків, що закон про охорону прав на знаки для товарів і послуг забороняє реєстрацію торговельних марок, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди. Як з’ясували суди, за життя міський голова Харкова Геннадій Кернес не надав письмової згоди на використання його прізвища та зображення у свідоцтвах України на знак для товарів і послуг.

Водночас політична сила імені Кернеса принесла до суду заяву покійного мера від 2019 року (завірену нотаріусом) про надання згоди на використання прізвища у назві партії. На що апеляційна інстанція заявила: це не стосується сфери прав на знак для товарів і послуг. Натомість прізвище Кернеса було використано під час зміни назви партії: у жовтні 2019 року партію «Унітарна європейська Україна» перейменовано у «Блок Кернеса – Успішний Харків!».

Крім того, суди вказали, що позивач Кирило Кернес є спадкоємцем покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса. На початку січня 2023 року син ексмера отримав свідоцтво про право на спадщину.

«Позивач як спадкоємець Геннадія Кернеса і носій його прізвища, є заінтересованою особою і має право звертатися до суду з позовом з метою припинення порушених прав як спадкодавця, так і своїх власних», – зазначено у рішенні апеляційного суду.

Постанова апеляційного суду набула чинності 30 вересня 2025 року. Її можна оскаржити до Верховного суду протягом тридцяти днів.

Як повідомляв «Главком», всі законні члени родини отримали рівномірно частки майна, яке належало ексмеру Харкова Геннадію Кернесу. При цьому жодних фінансових або майнових суперечок щодо спадку у сім’ї не було.

Зокрема, дружина Кернеса Оксана Гайсинська після його смерті стала власницею ТОВ «Діамант 2006», якому належать земля та будівлі у центральній частині Харкова. Загалом, за підрахунками журналістів нині Гайсинська та її син Родіон Гайсинський заволоділи активами на 1,3 млрд грн. Більшість власності на них офіційно була переписана після смерті Кернеса.

Проте Кирило Кернес стверджує, що йому нічого не відомо про компанію Гайсинської. А усі підрахунки журналістів щодо активів покійного Геннадія Кернеса Кирило вважає перебільшенням.

Крім того, Кирило розповів, як батько подарував йому 30 млн грн готівкою, коли він став депутатом Харківської облради у 2020 році. За словами Кирила Кернеса, з тими грошима все гаразд та даремно вони витрачені не будуть.

Нагадаємо, 61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте», куди був госпіталізований з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був заочно оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав крісло міського голови з 2010 року.

Кернес був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи. На Кернеса кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.