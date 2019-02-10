Південна Корея буде більше платити за присутність військ США



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Фінансування погоджено лише на один рік

Під тиском Вашингтона Південна Корея збільшить плату за перебування американських солдатів на її території на 8,2 відсотка

Південна Корея під тиском Вашингтона погодилася різко збільшити свій внесок за перебування американських солдатів на її території. Новий «попередній» договір передбачає збільшення південнокорейських асигнувань у поточному році на 8,2 відсотка - до майже 1,04 мільярда вон (816 мільйонів євро в перерахунку). Договір, який має схвалити парламент Південної Кореї, розрахований на один рік, повідомило міністерство закордонних справ у Сеулі в неділю, 10 лютого, інформує агенція dpa.

У Південній Кореї дислоковано 28,5 тисячі американських солдатів для стримування військової загрози, яка надходить від Північної Кореї. Оскільки переговори про розподіл витрат на їхнє утримання тягнулися не один місяць, консервативні кола Південної Кореї побоювалися, що США можуть скоротити свою військову присутність у цій країні.

Президент США Дональд Трамп уже неодноразово вимагав від фінансово благополучних союзників - таких як Південна Корея і Японія - збільшення витрат на власну оборону.

Сеул, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, наполягав на договорі з терміном дії від трьох до п'яти років. Південна Корея є одним із важливих ринків збуту озброєнь зі США.

Підписання договору з Сеулом усуває велику перешкоду перед новим самітом між Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином, який запланований на кінець лютого у в'єтнамському Ханої. На цьому саміті йтиметься про конкретні кроки щодо денуклеаризації КНДР і кроки у відповідь з боку США і союзників.

Джерело: Deutsche Welle