Україна підписала контракт із французькою оборонною компанією: коли зброя надійде на фронт

Процес повної доставки замовлення в Україну буде здійснено протягом 10 місяців

Загальна вартість контракту становить 36 млн євро

Україна підписала контракт на рекордну кількість озброєння із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на контракт.

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Зазначається, що загальна вартість контракту становить 36 млн євро.

Verney-Carron, яка є дочкою французької оборонної компанії Cybergun, поставить Україні:

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10 тис. штурмових гвинтівок;

2 тис. високоточних гвинтівок;

400 гранатометів.

Постачання зброї заплановано на початок 2024 року, а перші масові поставки буде здійснено через шість місяців.

Процес повної доставки замовлення в Україну буде здійснено протягом 10 місяців. Компанії необхідно адаптувати свої виробничі потужності для виготовлення продукції.

Як відомо, Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї.

Також повідомлялося, що Німеччина очікує від Польщі подальших поставок зброї Україні.

Нагадаємо, раніше New York Times назвав три види зброї, яких однаково потребують Україна та Ізраїль.