Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна підписала контракт із французькою оборонною компанією: коли зброя надійде на фронт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна підписала контракт із французькою оборонною компанією: коли зброя надійде на фронт
Процес повної доставки замовлення в Україну буде здійснено протягом 10 місяців
фото з відкритих джерел

Загальна вартість контракту становить 36 млн євро

Україна підписала контракт на рекордну кількість озброєння із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на контракт.

Зазначається, що загальна вартість контракту становить 36 млн євро.

Verney-Carron, яка є дочкою французької оборонної компанії Cybergun, поставить Україні:

  • 10 тис. штурмових гвинтівок;
  • 2 тис. високоточних гвинтівок;
  • 400 гранатометів.
  • Постачання зброї заплановано на початок 2024 року, а перші масові поставки буде здійснено через шість місяців.

Процес повної доставки замовлення в Україну буде здійснено протягом 10 місяців. Компанії необхідно адаптувати свої виробничі потужності для виготовлення продукції.

Як відомо, Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї.

Також повідомлялося, що Німеччина очікує від Польщі подальших поставок зброї Україні.

Нагадаємо, раніше New York Times назвав три види зброї, яких однаково потребують Україна та Ізраїль.

Теги: Франція Україна озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

54% опитаних переконані, що боротися із корупцією насамперед мають нові антикорупційні органи
Що турбує українців, окрім війни: результати опитування
1 листопада, 15:43
Зеленський закликав пам’ятати кожного українського воїна, який віддав своє життя, очищуючи наше море від окупантів
Зеленський нагородив військових, які змінили ситуацію в Чорному морі (фото)
31 жовтня, 16:21
Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору Запорізької області
РФ атакувала авіаційними ракети та дронами: Повітряна оборона повідомила про знищені цілі
30 жовтня, 08:30
Україна повернула тіла ще 50 полеглих захисників
Україна повернула тіла ще 50 полеглих захисників
27 жовтня, 13:07
Росіяни постійно тиснуть на світовий інформаційний простір
Інформаційна війна. Ми втрачаємо перевагу за кордоном
25 жовтня, 19:25
Як показує практика, «правки Лозового» використовувались представниками минулих «олігархічних договорняків» для захисту від відповідальності
Нормативна закладка «правок Лозового». Які наслідки?
23 жовтня, 09:16
У Польщі два топ-генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою
У Польщі два топ-генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою
10 жовтня, 14:59
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
ЗСУ успішно відбили всі атаки ворога на Бахмутському напрямку – Генштаб
8 жовтня, 18:58
Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище
Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»: наслідки атаки
7 жовтня, 06:40

Події в Україні

В Україні була оголошена масштабна тривога
В Україні була оголошена масштабна тривога
Україна підписала контракт із французькою оборонною компанією: коли зброя надійде на фронт
Україна підписала контракт із французькою оборонною компанією: коли зброя надійде на фронт
Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп: ДБР повідомило про підозру нардепу Ніколаєнку
Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп: ДБР повідомило про підозру нардепу Ніколаєнку
Страйк польських перевізників: Держприкордонслужба повідомила деталі
Страйк польських перевізників: Держприкордонслужба повідомила деталі
Окупанти викрадають тварин із заповідника «Асканія-Нова»
Окупанти викрадають тварин із заповідника «Асканія-Нова»
Україна збільшує кількість таборів для військовополонених росіян
Україна збільшує кількість таборів для військовополонених росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
21K
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»
21K
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Чи можуть співробітники ТЦК заходити на приватну територію? Роз'яснення
18K
Звідки в Україні взялися Тані, Лєни, Свєти, Саші, Паші і Аркаші?
16K
Трагедія у 128-й бригаді: названо перші імена жертв

Новини

Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Сьогодні, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту