Північна Корея запустила декілька балістичних ракет

Запуск ракет КНДР стався на тлі візиту Байдена до Японії

У середу, 25 травня, Північна Корея реалізувала зі свого узбережжя запуск щонайменше двох балістичних ракет.

Запускє «провокацією, миритися з якою не можна», заявив міністр оборони Японії Нобуо Кісі.

Як повідомляє DW, під час виступу перед журналістами Кісі зазначив, що перша балістична ракета, запущена Північною Кореєю, досягла висоти 550 кілометрів і пролетіла близько 300 кілометрів. Друга ракета досягла висоти 50 км та пролетіла близько 750 км.

За словами глави міноборони Японії, не можна виключати, що Північна Корея запустила понад дві ракети.

Зі свого боку, Південна Корея повідомила, що, за її даними, з узбережжя КНДР було запущено три ракети.

Запуск ракет стався через кілька годин після того, як президент США Джо Байден залишив Японію після своєї першої поїздки до Азії як президента.

В останні місяці Північна Корея, яка перебуває у міжнародній ізоляції та піддається жорстким санкціям, провела вже цілу низку випробувань ракет. Сполучені Штати попереджають про ймовірність того, що Пхеньян може провести і випробування ядерної зброї – вперше з 2017 року.

Тим часом Байден 22 травня під час візиту до Японії заявив, що не переймається новими випробуваннями озброєнь у Північній Кореї. «Ми продумали, як реагуватимемо на все, що вони роблять», – заявив тоді президент США.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея незабаром розпочне перші після п'ятирічної перерви випробування ядерної зброї.