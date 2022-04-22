ЄС наклав нові санкції на Північну Корею через випробування зброї

Усього під санкціями Європейського Союзу перебувають 65 фізичних та юридичних осіб Південної Кореї

Обмеження поширюються на вісьмох фізичних та чотирьох юридичних осіб

Рада Європейського Союзу розширила санкційний перелік проти Північної Кореї у відповідь на останні випробування нею зброї. Про це йдеться в заяві Ради ЄС від 21 квітня.

Обмеження поширюються на ще вісьмох фізичних та чотирьох юридичних осіб.

Як стверджує Євросоюз, підсанкційні особи обіймають провідні посади в установах, що займаються розробкою ракетної програми КНДР, або ж сприяють обходу вже накладених обмежень і зокрема нелегального придбання зброї.

«ЄС налаштований запобігти постачанню компонентів, грошей і знань, які можуть бути використані КНДР для розробки незаконних програм озброєнь. ЄС закликає КНДР припинити дестабілізаційні заходи, дотримуватися зобов’язань за міжнародним правом і відновити діалог із зацікавленими сторонами», – йдеться в заяві Ради ЄС.

Усього під санкціями Європейського Союзу перебувають 65 фізичних та юридичних осіб Південної Кореї. Крім того, ЄС заморозив активи 13 юридичних осіб на виконання власних санкцій.

Нагадаємо, 17 квітня Північна Корея повідомила про випробування нового виду тактичної керованої ракети – ймовірно, вона пов’язана з посиленням ядерної програми країни. За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Читайте також: КНДР відновлює ядерні випробування