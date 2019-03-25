Північний потік-2 не замінить транзит через Україну - Мюллер



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До 2017 року обсяги російського газового транзиту через Україну зростали

Новий газопровід є «додатковою інфраструктурою», - представник Nord Stream-2

Російський газопровід Північний потік-2 не зможе замінити транзит через Україну. Про це в понеділок, 25 березня, заявив представник акціонерного товариства Nord Stream - 2 Єнс Мюллер, пише Интерфакс.

«Математика показує, що Nord Stream-2 не зможе замінити транзит через Україну», - сказав Мюллер на прес-конференції Союзу іноземної преси в Берліні.

За його словами, новий газопровід є «додатковою інфраструктурою».

При цьому оцінювати стан української інфраструктури він відмовився.

Видання нагадує, що до 2017 року обсяги російського газового транзиту через Україну зростали. У 2017 році показник склав 97 мільярдів кубометрів на рік, в 2014 році - 62 мільярди кубометрів.

Північний потік-2 піде в обхід транзитних держав - України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських і прибалтійських країн - через виняткові економічні зони і територіальні води п'яти країн - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Дві гілки Північного потоку-2 повинні бути побудовані до кінця 2019 року. Вони пройдуть від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.