Погода влітку у Японії побила ряд історичних рекордів



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Тайфун Джебі у Японії

Сформувалося рекордне число тайфунів - 18

Влітку цього року в Японії був побитий ряд метеорологічних рекордів.

Метеорологи кажуть, що 202 з 927 пунктів спостереження по всій країні в період з червня по серпень зафіксували температуру повітря, що перевищила колишні рекордні показники або рівну ім.

Вони також відзначають, що обсяг опадів був набагато вище звичайного в північних районах на узбережжі Японського моря і в західних на тихоокеанському узбережжі країни. Рівень опадів в південній префектурі Окінава і на островах Амамі був найвищим за всю історію спостережень.

Крім того, сформувалося рекордне число - 18 тайфунів, п'ять з них - у п'ять днів поспіль минулого місяця. Це сталося вперше з початку спостережень.