  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Погода влітку у Японії побила ряд історичних рекордів

    • Розсилка
    Тайфун Джебі у Японії - Погода влітку у Японії побила ряд історичних рекордів
    Тайфун Джебі у Японії

    Сформувалося рекордне число тайфунів - 18

    Влітку цього року в Японії був побитий ряд метеорологічних рекордів.

    Метеорологи кажуть, що 202 з 927 пунктів спостереження по всій країні в період з червня по серпень зафіксували температуру повітря, що перевищила колишні рекордні показники або рівну ім.

    Вони також відзначають, що обсяг опадів був набагато вище звичайного в північних районах на узбережжі Японського моря і в західних на тихоокеанському узбережжі країни. Рівень опадів в південній префектурі Окінава і на островах Амамі був найвищим за всю історію спостережень.

    Крім того, сформувалося рекордне число - 18 тайфунів, п'ять з них - у п'ять днів поспіль минулого місяця. Це сталося вперше з початку спостережень.

    Дивіться також 

    Моторошні фото та відео смертоносного тайфуну Мангхут

    Читайте також
    стихійні лиха Японія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ