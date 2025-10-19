Пограбування Лувру: що викрадали з музею раніше

Найвідоміше пограбування сталася в 1911 році, коли викрали шедевр Леонардо да Вінчі

Пограбування Лувру траплялися рідко завдяки суворим заходам безпеки, але вони все ж були. Найвідоміше з них сталася в 1911 році, коли викрали шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Поет Гійом Аполлінер і художник Пабло Пікассо були допитані поліцією. Але винним виявився італієць, який з почуття національної гордості хотів повернути картину до Італії. «Мону Лізу» знайшли через три роки у Флоренції. На той час картина не була такою відомою, як зараз.

Крім того, в 1983 році зникли деякі предмети обладунків 16 століття, які були знайдені лише в 2011 році.

Зовсім недавно, в 1998 році, була викрадена картина художника 19 століття Каміля Коро. Полотно «Дорога на Севр» (Le Chemin de Sevres) просто зняли зі стіни, і ніхто цього не помітив. Крадіжка стала приводом для серйозного перегляду системи безпеки. Картину так і не знайшли.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею.

