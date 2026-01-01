Головна Світ Соціум
Протести в Ірані переросли у криваві сутички: є загиблі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Протести в Ірані переросли у криваві сутички: є загиблі
Силовики застосували сльозогінний газ та жорсткі методи розгону демонстрантів
фото: АР

У новорічну ніч протестувальники в кількох регіонах підпалювали будівлі та бази воєнізованого формування

Масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами. Варто зазначити, що це найсерйозніші заворушення в країні з часів протестів 2022 року. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Головною причиною вибуху невдоволення став рекордний обвал іранського ріалу та різке погіршення економічної ситуації. За даними медіа, інфляція в країні перевищила 40%, а ціни на продукти харчування зросли більш ніж на 60%, що викликало хвилю обурення по всій країні.

У новорічну ніч протестувальники в кількох регіонах підпалювали будівлі та бази воєнізованого формування Басідж, яке підпорядковується Корпусу вартових ісламської революції.

Найбільш напружена ситуація зафіксована в місті Лордеган, де повідомляється щонайменше про двох загиблих, а також про численних поранених. Інформація про жертви надходить і з інших регіонів країни.

Силовики застосували сльозогінний газ та жорсткі методи розгону демонстрантів. Очевидці повідомляють про хаотичні зіткнення, підпали та масові затримання.

Акції протесту почалися в Тегерані, зокрема на вулиці Сааді та в районі Шуш біля головного Гранд-базару, де традиційно концентрується економічна активність. Саме торговці, які закривали магазини на знак протесту, стали головними учасниками демонстрацій.

Ріал впав до рекордного рівня 1,42 млн за долар, а в понеділок трохи зміцнився – до 1,38 млн. Для порівняння, у 2022 році, коли Фарзін очолив Центробанк, курс становив 430 тис. ріалів за долар.

Теги: інфляція Іран протест

Протести в Ірані переросли у криваві сутички: є загиблі
Протести в Ірані переросли у криваві сутички: є загиблі
