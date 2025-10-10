Головна Світ Соціум
У Парижі судитимуть чоловіків за графіті про «труни французьких солдатів в Україні»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Парижі судитимуть чоловіків за графіті про «труни французьких солдатів в Україні»
Графіті з «солдатами Франції в Україні» 
фото: AFP

Чоловіків звинувачують у псуванні чужого майна та спробі деморалізувати французьку армію

У Парижі судитимуть чотирьох чоловіків, які малювали графіті із зображенням трун із написами про «французьких солдатів в Україні». Як повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro, серед затриманих – троє громадян Молдови.

За даними французької прокуратури, чоловіків звинувачують у псуванні чужого майна та спробі деморалізувати французьку армію, що могло зашкодити національній обороні в мирний час. За такі дії їм загрожує до п’яти років ув’язнення і штраф до €75 тис.

Затриманим від 30 до 50 років. Вони діяли з 18 по 20 червня 2024 року. Уночі 20 червня поліція застала двох із них на місці злочину – один за допомогою трафарету наносив напис «Stop the death now!» («Зупиніть смерть зараз!»), тоді як інший стежив за обстановкою. Подібні малюнки з’явилися на будівлях AFP, газети Le Figaro та в інших районах Парижа.

Затримані зізналися, що отримували по 100 євро на день за кожен малюнок. Слідство з’ясувало, що їх координувала третя особа, яка вказувала місця для графіті.

Замовником акцій виявився 44-річний Олександр Григоренко – прихильник проросійської партії SOR, який раніше організовував подібні провокації у Франції.

Як відомо, французькі правоохоронці почали розслідування загибелі фотожурналіста Антоні Лаллікана, якого росіяни вбили дроном на Донбасі. 

Розслідування доручено Центральному управлінню з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті. Французька національна антитерористична прокуратура наголосила, що звинувачення у воєнному злочині полягає у навмисному заподіянні шкоди життю та фізичній чи психічній недоторканності особи, що охороняється міжнародним гуманітарним правом. Воєнний злочин також включає навмисний напад на цивільне населення як таке або на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях.

Нагадаємо, 3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який отримав поранення. 

Зазначається, що російський дрон атакував журналістів у пʼятницю вранці коло Дружківки Донецької області. Медійники працювали у захисному спорядженні та у супроводі прес-офіцера. Лаллікан мав воєнну акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.

У 2020 році Лаллікан вперше поїхав у зону активного конфлікту – висвітлював Другу карабаську війну у Вірменії. Це стало поворотним моментом у його кар’єрі. Він відкрив для себе покликання – ділитися голосами людей, які опинилися у вирі конфліктів.

У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, Лаллікан приїхав в Україну. З того часу він неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини – шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі російської агресії.

