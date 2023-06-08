Лувр захистить деякі культурні скарби України: деталі

Лувр особливо занепокоєний ризиком крадіжки та незаконної торгівлі творами мистецтва і реліквіями

Нині у Франції перебуває п’ять візантійських ікон із музею Ханенків у Києві

Паризький Лувр, один із найбільших світових музеїв, прийняв 16 творів мистецтва, серед іншого й 1500-річні візантійські ікони з київського музею, щоб захистити їх від війни. Про це повідомило видання AFP.

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«Від початку війни, як і інші великі музейні установи, ми думали про те, як підтримати наших українських колег. Восени, зіткнувшись із розпалом війни, ми вирішили врятувати українські витвори», – сказала директорка Лувру Льоранс де Карс.

Вона додала, що Лувр особливо занепокоєний ризиком крадіжки та незаконної торгівлі творами мистецтва і реліквіями, якби вони залишилися в Україні.

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Серед творів, які тепер перебувають під охороною Лувру – п'ять візантійських ікон з музею Богдана та Варвари Ханенків. Вони будуть виставлені на загальний огляд у Луврі з 14 червня до 6 листопада.

Синайські ікони фото з відкритих джерел

Одинадцять інших творів, «з-поміж найзнаковіших та крихких», були відібрані з українського музею для наукового співробітництва з реставрації творів, їх розмістять у запасниках Лувру.

Співпраця інституцій розпочалася з пропозиції спільної наукової експертизи Синайських ікон з колекції музею Ханенків. Нині Лувр проводить масштабне дослідження візантійської світової спадщини. Тому саме виставка цих ікон є першою міжнародною співпрацею для цього відділу музею.

«На початку жовтня минулого року поряд із музеєм Ханенків впала ракета, вибивши вікна. За винятком великих картин, витвори мистецтва здебільшого були «переміщені в заповідники, де вони схильні до перепадів температур і відключень електроенергії, що турбує наших українських колег», – зауважила директорка Лувру.

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Операція з порятунку 16 відібраних творів за фінансової підтримки Міжнародного альянсу захисту спадщини в зонах конфліктів була офіційно затверджена під час візиту в Україну міністерки культури Франції Рими Абдул Малак у лютому. На початку травня твори попрямували у супроводі військового конвою через Польщу та Німеччину.

Українці відреагували на такий прихисток неоднозначно. Деякі користувачі засмучені тим, що українські культурні скраби будуть зберігатися у Франції.

Дехто ж підтримує таке рішення через можливі ризики.

Думки українців стосовно доцільності захисту творів мистецтва у Парижі різняться.

До слова, Міністерство культури України зареєструвало 468 пошкоджених або зруйнованих об’єктів культури.

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Своєю чергою, у ЮНЕСКО підтвердили, що з моменту російського вторгнення станом на 31 травня пошкоджено 258 культурних об’єктів: 111 культових споруд, 22 музеї, 93 історичних та/або художніх будівель, 19 пам’ятників, 12 бібліотек та один архів.