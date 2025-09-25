Спроба захоплення землі на території музею у Порогові. Підозру вручено організатору схеми

Вартість ділянки, яку намагалися привласнити підозрювані, перевищує 10 млн грн

У Києві двом громадянам повідомили про підозру у спробі незаконного заволодіння землею на території Національного музею архітектури і побуту України у Пирогові. Вартість ділянки, яку намагалися привласнити, перевищує 10 млн грн. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, інформує «Главком».

За даними Офісу Генпрокурора, мова йде про керівника та працівницю приватного товариства, які розробили та втілювали план протиправного отримання в користування земельної ділянки площею 1,5 га, що перебуває у державній власності та знаходиться у постійному користуванні музею.

Для цього, за даними слідчих, керівник товариства виготовив підроблені технічні паспорти, довідки й акти прийому-передачі і їх підставі зареєстрував право власності на об’єкти нерухомості загальною площею понад 8 тис. квадратних метрів. Після цього провів збори учасників товариства, включив фіктивні об’єкти до статутного капіталу та намагався оформити землевпорядну документацію.

Однак, зауважили в Офісі Генпрокурора, реалізувати свій задум до кінця підозрювані не встигли – їхні незаконні дії було викрито правоохоронцями у співпраці із керівництвом музею. На землю було накладено арешт, а державі вдалося уникнути збитків на понад 10 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, Касаційний Господарський суд у складі Верховного Суду заборонив забудову охоронних земель довкола музею Народної архітектури та побуту у Пирогові. Суд вищої інстанції скасував рішення суду апеляційної інстанції, що поновлювало права СТОВ «Агрокомбінат Хотівський», зокрема, і щодо забудови цієї території. Рішення оскарженню не підлягає. Раніше ділянку біля музею у Пирогові хотіли забудувати. Так, ще у 2004-му «Агрокомбінат Хотівський» отримав в оренду низку земельних ділянок на території музею. У 2015 році договір оренди розірвали, проте у 2017-му підприємство безпідставно зареєструвало право власності на ці ділянки.

Раніше Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років. Маючи на меті захист культурної спадщини та інтересів держави, музей, за словами Міністкрства культури і інформаційної політики, звернувся за захистом до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України. Повідомляється, що Офіс розглянув скаргу та наказом №3056/5 від 20.07.2022 року скасував незаконну реєстрацію на підставних осіб державного майна. Також антирейдери порушили кримінальну справу під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.