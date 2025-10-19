Картина Пікассо вартістю $650 тис. зникла дорогою до музею в Іспанії

Фургон з десятками картин, серед яких була й робота Пікассо, вирушив із Мадрида до Гранади 2 жовтня

Мистецтвознавці стверджують, що картина є важливою частиною розвитку Пікассо

В Іспанії розгортається масштабне розслідування після зникнення картини Пабло Пікассо, яка мала потрапити до Культурного центру CajaGranada. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АВС.

«Натюрморт з гітарою», написаний художником у 1919 році, зник на шляху до музею після того, як фургон з картинами здійснив незаплановану нічну зупинку у містечку Дейфонтес, поблизу Гранади. Твір, який оцінюється у понад $650. тис був частиною виставки «Натюрморт: вічність неживого».

Фургон з десятками картин, серед яких була й робота Пікассо, вирушив із Мадрида до Гранади 2 жовтня, зробивши зупинку на ніч у Дейфонтесі. Водії заявили, що охороняли вантаж під час зупинки. Коли 3 жовтня фургон прибув до музею, картина не була помічена серед решти робіт. Перевірка була відкладена до понеділка, 6 жовтня, коли й виявили відсутність твора мистецтва.

Мистецтвознавці стверджують, що картина є важливою частиною розвитку Пікассо, зокрема відображає його перехід до більш структурованого стилю після раннього кубізму. Однак тепер її відсутність є головною темою розслідування, яке залучає не тільки іспанську поліцію, а й міжнародні організації, такі як Інтерпол і Європол.

Одним із перших напрямків слідства стала зупинка фургона в Дейфонтесі, де поліція перевіряє відео з камер спостереження. Експерт з арт-злочинів Артур Бренд, що спеціалізується на таких випадках, вважає, що можливе залучення інсайдерів, які могли б дати інформацію злочинцям або сприяти плануванню крадіжки.

Розслідуванням займається Національна поліція Іспанії разом з Бригадою історичної спадщини, яка координує свої зусилля з міжнародними правоохоронними органами. Картина була внесена до міжнародної бази викрадених творів мистецтва.

Експерти висловлюють надію, що картину знайдуть, завдяки досвідченим слідчим Іспанії, які мають репутацію одних із найкращих у світі в галузі мистецтва.

До слова, на виставці в Нідерландах експонується портрет принца Вільяма Ніі Нортея Довуони, що належить до раннього періоду творчості знаменитого австрійського художника Густава Клімта. Близько 90 років картина вважалась втраченою.



