У Москві призупинено роботу аеропортів через атаку дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Москві призупинено роботу аеропортів через атаку дронів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними мера Москви Сергія Собяніна, російська протиповітряна оборона нібито збиває безпілотники

Понад 60 рейсів затримали в столичних аеропортах РФ на тлі атаки безпілотних літальних апаратів на Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У зв'язку з масовими затримками і скасуваннями Ространснагляд взяв під контроль ситуацію в аеропортах Московського авіавузла: «У зоні особливої уваги – дотримання прав пасажирів і вимог федеральних авіаційних правил при виникненні затримок», – йдеться в повідомленні відомства.

За даними мера Москви Сергія Собяніна, російська протиповітряна оборона нібито збиває безпілотники, які летять на столицю РФ.

До слова, увечері 31 грудня в підмосковному Домодєдово сталося масштабне відключення електроенергії, через це мешканці залишилися без води та опалення.

Також 30 грудня у підмосковному місті Раменське сталося аварійне відключення електроенергії. У результаті аварії 100 тис. людей залишилися без світла.

Теги: Москва війна аеропорт

