Батьки в Китаї вигадали спосіб, щоб змусити дітей одружуватися

Китайські батьки залякують дітей ШІ-відео, щоб змусити їх одружитися

У китайських соціальних мережах набув поширення новий і водночас суперечливий тренд: відеоролики, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких літні самотні жінки зі сльозами на очах розповідають про свій смуток через відсутність сім’ї та дітей. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання South China Morning Post (SCMP), цей контент став улюбленою зброєю китайських батьків у спробах переконати своїх дорослих дітей вступити в шлюб.

Хоча всі подібні ролики мають маркування Generated by AI, старше покоління активно поширює їх у месенджерах. На думку прихильників такого контенту, ці відео є «важливим освітнім інструментом для молодих людей», які не усвідомлюють наслідків самотності в майбутньому. Батьків не бентежить штучне походження контенту – для них головним є зміст, що резонує з їхніми консервативними поглядами.

Молоде покоління китайців сприйняло таку «пропаганду» з неабиякою часткою іронії. У соцмережах користувачі зауважують, що ШІ-жінки у роликах виснажені та нещасні, що не відповідає реальності.

Скрін відео з китайської соцмережі WeChat

«У реальному житті жінки, які не вийшли заміж і не народили дітей, мають набагато кращий та здоровіший вигляд. Вони мають час та ресурси для догляду за собою, замість того, щоб витрачати сили на обслуговування сім'ї», – зазначають критики тренду.

Психологи також висловлюють занепокоєння, стверджуючи, що такий контент спрямований на провокування екзистенційної тривоги у жінок, що лише поглиблює прірву між поколіннями.

Активність батьків зумовлена тривожною статистикою. У 2024 році в Китаї було зареєстровано найменшу кількість нових шлюбів з 1980-го – всього 6,1 млн. Кількість новонароджених також продовжує падати, склавши за минулий рік лише 9,54 млн. Уряд та старше покоління намагаються будь-якими способами переломити тренд «лежачого способу життя» (tang ping), коли молодь відмовляється від кар’єрних перегонів та сімейних зобов’язань на користь особистого спокою.

