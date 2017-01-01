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    Поліція Ватикану заарештувала активістку Femen

    Дівчина намагалася викрасти Ісуса з різдвяного вертепу
    Поліція Ватикану заарештувала активісту руху Femen, яка намагалася викрасти статуетку немовля Ісуса. У спільноті повідомляють, що зв'язків із затриманою досі немає. 25 грудня активіста Femen Аліса Виноградова на площі святого Петра у Ватикані викрала папську ляльку немовля Христа з ватиканського різдвяного вертепу. На дівчині був напис
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    Дівчина намагалася викрасти Ісуса з різдвяного вертепу

    Поліція Ватикану заарештувала активісту руху Femen, яка намагалася викрасти статуетку немовля Ісуса. У спільноті повідомляють, що зв'язків із затриманою досі немає.

    25 грудня активіста Femen Аліса Виноградова на площі святого Петра у Ватикані викрала папську ляльку немовля Христа з ватиканського різдвяного вертепу. На дівчині був напис «Бог — це жінка!»

    У спільноті повідомили, що акт був направлений «проти тисячолітніх утисків Ватиканом прав жінок на власне тіло».

    Нагадаємо, 24 грудня активістка руху Femen оголилася у Ватикані перед різдвяною службою.

    Джерело: Громадське

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