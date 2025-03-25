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Туристи з Європи скасовують свої мандрівки до США через дії Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туристи з Європи скасовують свої мандрівки до США через дії Трампа
Деякі європейці переосмислюють доцільність своїх поїздок до Сполучених Штатів
фото: depositphotos

 The Independent: Європейці скасовують поїздки до США на знак протесту проти політики Трампа

Деякі туристи з країн Євросоюзу, зокрема Німеччини та Данії, відмовляються від поїздок до США на тлі дій та політики президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету The Independent.

За даними видання, серед чинників, що вплинули на рішення туристів не відвідувати США, – заперечення главою Білого дому (життєздатності, – «Главком») альянсу США та Європи, пропозиція анексії Гренландії, участь у глобальній торговій війні та посилення прикордонної та візової політики, а також переслідування нелегальних мігрантів.

Згідно з інформацією ЄС, у 2023 році європейці витратили на поїздки до США $155 млрд. Відповідно до даних Асоціації туризму США, закордонні туристи витрачають у сім-вісім разів більше, ніж американці, що подорожують США. За попередньою інформацією Національного управління з подорожей та туризму США, кількість мандрівників у США із Західної Європи у лютому скоротилася на 1% у річному обчисленні після зростання на 14% за аналогічний період 2024 року. Так, кількість туристів зі Словенії впала на 26%, до трійки тих, хто відмовився від поїздки за океан, увійшли також швейцарці і бельгійці.

На риторику Трампа щодо Гренландії, автономної території Данії, гостро відреагували данці. У лютому кількість датських громадян, що відвідують США, знизилася на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було відзначено зростання на 7%. За словами туриста з Данії Кіма Соренсона, він скасував поїздку до Каліфорнії на весілля друга сім'ї та видалив зірки та смуги з татуювання, щоб «не мати проамериканський вигляд».

Згідно із свідченням Мірко Лаллі – генерального директора компанії Data Appeal Company, що постачає туристичні дані, – у березні кількість інтернет-запитів щодо рейсів до США різко скоротилася у Франції, Італії та Іспанії. Як повідомило німецьке туристичне агентство America Unlimited (AU), німці насамперед звертають увагу на Канаду як на альтернативу. На тлі загроз Трампу перетворити Канаду на 51 штат деякі європейці розглядають відвідування цієї північноамериканської країни на знак солідарності. «Канада переживає справжній бум», – сказав генеральний директор AU Тімо Коленберг.

У свою чергу канадці влітку можуть рушити до Європи, оскільки уникають поїздок до США. За даними компанії Key Data, що займається аналітикою короткострокової оренди житла, у період із червня по серпень кількість бронювань житла канадцями в Європі зросла на 32% порівняно з тим же періодом минулого року.

Нагадаємо, низка країн Європи випустили рекомендації для своїх громадян, які планують поїздки до Сполучених Штатів. Напередодні до канадців звернулася й офіційна Оттава. Зокрема європейські країни та Канада зробили низку застережень для громадян перед відвідуванням США.

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Теги: США Канада Європа туризм

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