Поляки на квадроциклах незаконно перетнули кордон із Україною (фото, відео)

Іноземці брали участь в екстремальній спортивній акції

Четверо поляків на квадроциклах незаконно заїхали на територію України. Вони пояснили, що заблукали, тож це сталося випадково. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Із допомогою біспектральної камери українські прикордонники виявили порушників, які поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули кордон із Угорщини в Україну. На їх затримання негайно висунулась група реагування прикордонної служби «Бодалово» Мукачівського загону.

Чоловіків затримали. Ними виявились громадяни Польщі. Іноземці пояснили, що є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів. Вони розповіли, що у квітні у Польщі стартувала акція під назвою «2222 км», суть якої полягає в тому, що учасники зобов’язані проїхати маршрутом від Кракова до Стамбула, долаючи щодоби приблизно 300 км здебільшого бездоріжжям. Через проблеми зі зв’язком іноземці заблукали, втратили орієнтування на місцевості, тому й опинилися на території України.

Стосовно поляків прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення. Справи скеровано до суду. Згодом іноземців повернуть в Угорщину.

Четверо поляків на квадроциклах незаконно перетнули український кордон фото: Держприкордонслужба

Четверо поляків на квадроциклах незаконно перетнули український кордон фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, що нещодавно українські прикордонники взяли в полон трьох російських загарбників. До рук захисників Волинського загону росіяни потрапили під час ворожого штурму позицій у районі Новомихайлівки на Донеччині.

Раніше на Закарпатті прикордонники зупинили п’ятьох українців, які хотіли перетнути кордон за допомогою підроблених документів благодійної організації «Червоний Хрест».