Як карати тих, хто перешкоджає роботі військкоматів? Росія показала страшний «приклад»

31 липня 2023 року Перов спробував протаранити машиною ворота військкомату в центрі міста, після чого кинув у двері дві пляшки із запалювальною сумішшю

Перова заарештували у серпні 2023 року за статтею про навмисний підпал, пізніше її перекваліфікували на «теракт»

У Маріїнській лікарні РФ помер обвинувачений у підпалі петербурзького військкомату 54-річний Олександр Перов. Його госпіталізували зі слідчого ізолятора у стані клінічної смерті. Про це повідомляють російські медіа.

За даними журналістів, Олександра Перова була зафіксована вже за годину після госпіталізації. Її причина невідома.

Відомо, що Перова заарештували у серпні 2023 року за статтею про навмисний підпал, пізніше її перекваліфікували на «теракт». За версією слідства, чоловік намагався протаранити автомобілем ворота військкомату в центрі міста, після чого кинув у двері дві пляшки із запалювальною сумішшю. Сам Перов розповів під час допиту, що підпалити військкомат його попросив співрозмовник у месенджері, який представився співробітником ФСБ.

Нагадаємо, що Центральний окружний військовий суд засудив 17-річного жителя Челябінської області до п’яти років колонії загального режиму у справі про «замах на теракт» (частина 1 статті 30, частина 1 статті 205 КК) за спробу підпалу військкомату. За версією слідства, він нібито був «прихильником ідеології української націоналістичної організації».

До слова, у Росії Хабаровський гарнізонний військовий суд покарав військовослужбовця Данила Фролкіна, який зізнався у вбивстві мирного українця, до 5,5 років умовно за звинуваченням у «фейках» про російську армію.

Також у Білорусі чоловіка засудили до п’яти років за донат полку Кастуся Калиновського. Чоловіка засудили до 5 років колонії суворого режиму. такий вирок винесла суддя Мінського райсуду Олена Місник Олександру Гончарову, якого звинувачували за ч. 2 ст. 361-3 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (участь на території іноземної держави у збройному формуванні чи збройному конфлікті, військових діях, вербування або підготовка осіб для такої участі).

Суд у РФ засудив українського військового до 12 років колонії. Слідство у РФ звинуватило чоловіка у нібито замаху на вчинення теракту в Херсоні 9 травня 2022 року, коли місто було в окупації. Прокурор вимагав призначити йому 13 років колонії.