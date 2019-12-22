В Росії почали падати будинки. В Омську обвалилася чотириповерхова будова



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За даними російських ЗМІ, загинула одна людина, ще одна отримала травми

В Омську обвалилася будівля комбікормового заводу під час проведення робіт з демонтажу. Як повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на МНС, під завалами може перебувати працівник.

За словами співрозмовника агентства, роботи по демонтажу проводилися в будівлі, що експлуатувалася. В результаті частково обрушилися три поверхи.

Охоронець заводу розповів, що на об’єкті перебували двоє співробітників. На місці події працюють три пожежних автомобіля та 17 чоловік особового складу МНС.

Нагадаємо, в Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які сьогодні розпочинають пошук тіл жертв пожежі у коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу.

Пожежу, унаслідок якої 4 грудня загинула одна студентка і ще 27 людей постраждали, вдалося загасити лише зранку 5 грудня.

За останніми даними рятувальників спостерігається обрушення згорівших будівельних конструкцій всередині будівлі. Внаслідок пожежі за офіційними даними станом на 12 годину 5 грудня одна особа загинула – 16-річна студентка Ксенія Бабенко.

Як повідомлялося, 11 листопада, у торговельному центрі «Глобус» на Майдані Незалежності у центрі Києва обвалилася стеля. Це сталося в одному з магазинів ТРЦ. В результаті обрушення конструкції ніхто не постраждав.