Польські аграрії заблокували шостий пункт пропуску: деталі від ДПСУ

На КПП ускладнено рух транспорту

У п'ятницю, 16 лютого, польські фермери заблокували рух транспорту у шостому пункті пропуску на кордоні з Україною – «Краківець-Корчова». Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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«За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Корчова», суміжному з українським «Краківець», польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. На в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначається, що у пункті пропуску «Краківець» ускладнено рух вантажівок як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Перешкоджання руху автобусам та легковикам не планується.

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Стало відомо, чи причетна Росія до польських протестів на кордоні.

Нагадаємо, польські фермери готують блокаду всіх пунктів пропуску на кодоні з Україною. Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС.

Згодом українські перевізники розпочали акцію протесту на пункті «Ягодин». Перевізники, які розставили біля КПП 50 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг: «Вільний рух – перемога обох сторін». Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.

Також Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону.

Прем'єр зазначив, що зараз спостерігається зростання імпорту, зокрема зернових, до ЄС з Росії та третіх країн. На думку прем'єра, Україна та Польща мають об'єднати зусилля для недопуску на європейський ринок російської продукції.