Конкурентка Трампа на виборах висловилась про допомогу Україні
Політикиня наголосила, що США повинні дати Україні все необхідне для відбиття агресії РФ
США мають надати Україні все необхідне, щоб американським військовим не довелося воювати з РФ. Про це заявила колишній постійний представник США в ООН та кандидатка на виборах президента США Ніккі Гейлі, повідомляє ABC News.
Гейлі, яка є головною конкуренткою Дональда Трампа за право висуватися на виборах президента від Республіканської партії, наголосила, що в разі, коли Росія зможе захопити Україну, наступними жертвами її агресії стануть Польща і країни Балтії, що є членами НАТО.
«Це негайно втягує Америку у війну. Саме цього ми намагаємося уникнути. І саме тому цей пакет допомоги (Україні, – ред.) такий важливий», – сказала вона.
Політикиня наголосила, що США повинні дати Україні все необхідне для відбиття агресії РФ.
«Україна не просить війська, вона просто просить техніку і боєприпаси для перемоги в цій війні. У них є велика бойова сила. Нам слід дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, а ми змогли запобігти відправленню наших військових на війну», – заявила Гейлі.
Раніше Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі подала заявку на захист у Секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала.
Також Ніккі Гейлі прокоментувала зняття Роном ДеСантісом своєї кандидатури з перегонів. Вона зазначила, що «на фінішній прямій залишилися чоловік та жінка» та закликала виборців підтримати свою кандидатуру.
Раніше повідомлялось, що Німеччина побоюється негативних наслідків для НАТО в разі обрання Трампа.
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