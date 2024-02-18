Конкурентка Трампа на виборах висловилась про допомогу Україні

Гейлі наголосила, що в разі, коли Росія зможе захопити Україну, наступними жертвами її агресії стануть Польща і країни Балтії

Політикиня наголосила, що США повинні дати Україні все необхідне для відбиття агресії РФ

США мають надати Україні все необхідне, щоб американським військовим не довелося воювати з РФ. Про це заявила колишній постійний представник США в ООН та кандидатка на виборах президента США Ніккі Гейлі, повідомляє ABC News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гейлі, яка є головною конкуренткою Дональда Трампа за право висуватися на виборах президента від Республіканської партії, наголосила, що в разі, коли Росія зможе захопити Україну, наступними жертвами її агресії стануть Польща і країни Балтії, що є членами НАТО.

«Це негайно втягує Америку у війну. Саме цього ми намагаємося уникнути. І саме тому цей пакет допомоги (Україні, – ред.) такий важливий», – сказала вона.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Політикиня наголосила, що США повинні дати Україні все необхідне для відбиття агресії РФ.

«Україна не просить війська, вона просто просить техніку і боєприпаси для перемоги в цій війні. У них є велика бойова сила. Нам слід дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, а ми змогли запобігти відправленню наших військових на війну», – заявила Гейлі.

Раніше Кандидатка у президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі подала заявку на захист у Секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала.

Також Ніккі Гейлі прокоментувала зняття Роном ДеСантісом своєї кандидатури з перегонів. Вона зазначила, що «на фінішній прямій залишилися чоловік та жінка» та закликала виборців підтримати свою кандидатуру.

Раніше повідомлялось, що Німеччина побоюється негативних наслідків для НАТО в разі обрання Трампа.