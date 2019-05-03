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    У світі

    Помер актор, який зіграв Чубакку в «Зоряних війнах»

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    Пітер Мейх'ю зіграв у п'яти частинах кіносаги - Помер актор, який зіграв Чубакку в «Зоряних війнах»
    Пітер Мейх'ю зіграв у п'яти частинах кіносаги

    74-річний Пітер Мейх'ю помер вдома у Північному Техасі

    У США помер актор Пітер Мейх'ю, який зіграв Чубакку в «Зоряних війнах». Інформацію про смерть поширили родичі актора у Twitter 3 травня.

    За даними сім'ї, 74-річний Мейх'ю помер увечері 30 квітня вдома у Північному Техасі. Причини смерті близькі актора не уточнили.

    Мейх'ю дебютував в кіно в 1977 році. Того ж року він пройшов кастинг на роль Чубакки.

    Чубакка - інопланетянин із всесвіту Зоряних воєн. Він був незмінним помічником капітана Хана Соло, якого грав Гаррісон Форд.

    У 2018 році про пригоди Чубакки та Хана Сола вийшов окремий фільм. Усього актор Пітер Мейх'ю зіграв у п'яти частинах кіносаги.

    Нагадаємо, цього тижня помер режисер «Подвійного форсажу» Джон Сінглтон.

    Також відомий американський журналіст і телеведучий Ларрі Кінг переніс інфаркт.

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