Помер актор, який зіграв Чубакку в «Зоряних війнах»

74-річний Пітер Мейх'ю помер вдома у Північному Техасі

У США помер актор Пітер Мейх'ю, який зіграв Чубакку в «Зоряних війнах». Інформацію про смерть поширили родичі актора у Twitter 3 травня.

За даними сім'ї, 74-річний Мейх'ю помер увечері 30 квітня вдома у Північному Техасі. Причини смерті близькі актора не уточнили.

Мейх'ю дебютував в кіно в 1977 році. Того ж року він пройшов кастинг на роль Чубакки.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u