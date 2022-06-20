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    Соціум

    Помер один із найвідоміших литовських акторів

    Навесні 2022 року актор прихистив у своїй квартирі біженців із України - Помер один із найвідоміших литовських акторів
    Навесні 2022 року актор прихистив у своїй квартирі біженців із України
    фото: zmones.lt

    Регімантас Адомайтіс був суперзіркою радянського кінематографу

    У віці 85 років життя помер знаменитий литовський актор Регімантас Адомайтіс. Цю сумну новину повідомили представники Литовського національного драматичного театру.

    У 1962-1963 роках Регімантас Адомайтіс працював у Капсукаському драматичному театрі, а у 1963-1967 роках – у Каунаському державному академічному драматичному театрі. З 1967 року актор служив у Литовському національному драматичному театрі.

    Слава до Адомайтіса, як до кіноактора, прийшла з фільмом «Ніхто не хотів помирати», знятий Вітаутасом Жалакявічусом у 1965 році. Надалі він зіграв у десятках кінофільмів, у тому числі «Аварія», «З життя відпочиваючих», «Трест, який лопнув», «Міраж», «Король лір», «Американська трагедія». 1985 року Адомайтісу присвоїли звання Народного артиста СРСР.

    У 2014 році Адомайтіс був удостоєний Литовської національної премії у галузі культури та мистецтва.

    У 1998 році отримав від України орден «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-литовської співпраці.

    Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Регімантас Адомайтіс прийняв у своїй квартирі у Вільнюсі сім’ю українських біженців.

    «Багато хто зараз приймає українців, бо вони, бідні, і так всього натерпілися. Мільйони вже поїхали, деякі з них їдуть у Литву», – говорив актор.

    Син актора Міндаугас переїхав до дружини, і Регімантас Адомайтіс залишився один у досить великій квартирі.

    «Я подумав, чому б не прийняти людей, яким потрібна допомога», – говорив він.

    Сім'я, яка знайшла притулок у будинку актора, мешкала на околиці Києва – жінка та двоє дівчат-підлітків. Чоловік із цієї сім’ї залишився воювати і вступив до батальйону територіальної оборони.

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    Помер один із найвідоміших литовських акторів
    Помер один із найвідоміших литовських акторів
    Помер один із найвідоміших литовських акторів
    Помер один із найвідоміших литовських акторів
    Помер один із найвідоміших литовських акторів
    Помер один із найвідоміших литовських акторів
    Помер один із найвідоміших литовських акторів
    Помер один із найвідоміших литовських акторів
    фото: zmones.lt

    Нагадаємо, 30 травня на 79 році життя відійшов у вічність відомий український поет і прозаїк, перекладач, актор, ведучий літературних програм Національної радіокомпанії України Василь Довжик.

    Теги: Литва
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    Помер один із найвідоміших литовських акторів