Помер один із найвідоміших литовських акторів

Навесні 2022 року актор прихистив у своїй квартирі біженців із України

Регімантас Адомайтіс був суперзіркою радянського кінематографу

У віці 85 років життя помер знаменитий литовський актор Регімантас Адомайтіс. Цю сумну новину повідомили представники Литовського національного драматичного театру.

У 1962-1963 роках Регімантас Адомайтіс працював у Капсукаському драматичному театрі, а у 1963-1967 роках – у Каунаському державному академічному драматичному театрі. З 1967 року актор служив у Литовському національному драматичному театрі.

Слава до Адомайтіса, як до кіноактора, прийшла з фільмом «Ніхто не хотів помирати», знятий Вітаутасом Жалакявічусом у 1965 році. Надалі він зіграв у десятках кінофільмів, у тому числі «Аварія», «З життя відпочиваючих», «Трест, який лопнув», «Міраж», «Король лір», «Американська трагедія». 1985 року Адомайтісу присвоїли звання Народного артиста СРСР.

У 2014 році Адомайтіс був удостоєний Литовської національної премії у галузі культури та мистецтва.

У 1998 році отримав від України орден «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-литовської співпраці.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Регімантас Адомайтіс прийняв у своїй квартирі у Вільнюсі сім’ю українських біженців.

«Багато хто зараз приймає українців, бо вони, бідні, і так всього натерпілися. Мільйони вже поїхали, деякі з них їдуть у Литву», – говорив актор.

Син актора Міндаугас переїхав до дружини, і Регімантас Адомайтіс залишився один у досить великій квартирі.

«Я подумав, чому б не прийняти людей, яким потрібна допомога», – говорив він.

Сім'я, яка знайшла притулок у будинку актора, мешкала на околиці Києва – жінка та двоє дівчат-підлітків. Чоловік із цієї сім’ї залишився воювати і вступив до батальйону територіальної оборони.

Нагадаємо, 30 травня на 79 році життя відійшов у вічність відомий український поет і прозаїк, перекладач, актор, ведучий літературних програм Національної радіокомпанії України Василь Довжик.