Помер співак Юрій Шатунов (фото, відео)

У артиста стався серцевий напад

Помер російський співак, який здобув популярність у радянські часи, колишній соліст групи «Ласковий май» Юрій Шатунов. Про це повідомив директор виконавця Аркадій Кудряшов.

За його словами, у артиста стався серцевий напад. «Серце Юри зупинилося в машині швидкої допомоги сьогодні ввечері», – сказав Аркадій Кудряшов.

Шатунов став популярним завдяки участі у групі «Ласковий май»

Юрій Шатунов народився в Башкирській АРСР в 1973 році. Свої підліткові роки співак провів в дитячому будинку – батьки розлучилися, мати померла, коли Шатунову було 11 років. У дитячому будинку він познайомився з Сергієм Кузнєцовим, який був керівником аматорського клубу – з цього моменту почалася історія групи «Ласковий май».

У жовтні 1991-го Шатунов залишив гурт і зайнявся плідною сольною кар'єрою – його дискографія налічує сім студійних альбомів та десятки музичних відеокліпів.

Також вчора російські ЗМІ повідомили про смерть російського співака камерунського походження П'єра Нарциса.

П'єра Нарциса не стало на 46-му році життя

Виконавця, який прославився завдяки хіту «Шоколадный заяц», не стало на 46-му році життя. Про смерть П'єра повідомили його донька Кароліна та колишня дружина Валерія.

Причину смерті П'єра рідні виконавця не назвали. Тим часом російські пропагандистські видання пишуть, що співак від дитинства лікувався від бронхіальної астми, а внаслідок останнього загострення він потрапив до лікарні. П'єра намагалися реанімувати. Та його життя обірвалося.

Нагадаємо, у віці 85 років життя помер знаменитий литовський актор Регімантас Адомайтіс. Нагадаємо, 30 травня на 79 році життя відійшов у вічність відомий український поет і прозаїк, перекладач, актор, ведучий літературних програм Національної радіокомпанії України Василь Довжик.