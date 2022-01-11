США встановили світовий рекорд із кількості нових Covid-хворих

У США 10 січня виявлено понад 1,13 млн випадків Covid-19, це світовий рекорд

У США встановлено новий світовий рекорд за добовим числом заражень коронавірусом - у країні в понеділок, 10 січня, виявлено понад 1,13 мільйона випадків інфікування Covid-19. Про це повідомляє Reuters.

Попередній рекорд було зафіксовано 4 січня. Тоді американські медики за добу виявили понад мільйон випадків в умовах поширення омікрон-штаму. До цього рекордний показник було зафіксовано 31 грудня, коли фахівці виявили близько 590 тисяч випадків зараження коронавірусом.

За даними агентства, не всі штати країни встигли опублікувати дані щодо захворюваності за минулу добу, і тому остаточна цифра може виявитися ще вищою.

Також, згідно зі статистикою агентства, кількість госпіталізованих з Covid-19 пацієнтів досягла 132 646, побивши рекорд січня 2021 року зі 132 051 пацієнтом. При цьому ці дані можуть не відображати реальної ситуації, оскільки багато американців здають тести на коронавірус вдома і не повідомляють результати відомствам, що ведуть статистику.

За даними Університету Джонса Хопкінса, 10 січня кількість випадків інфікування коронавірусом у США з початку пандемії досягла 60 мільйонів. Загалом на американській території зареєстрували 60 062 077 заражень Covid-19. При цьому понад 837 тисяч людей померли від ускладнень захворювання, спричиненого вірусом.

З початку грудня 2021 року в США понад 100 тисяч жителів щодня заражаються коронавірусною інфекцією. Зазначається, що сильний приріст хворих почався після святкування Дня подяки. На даний момент домінуючим у країні є омікрон-штам. З 1 січня добова кількість смертей серед хворих на ковід виросла в середньому з 1142 до 1350. Цей показник виявився найвищим з жовтня 2021 року.

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