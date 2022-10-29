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Помер один із засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс

Альона Боженко
glavcom.ua
Помер один із засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс
Помер легендарний Джеррі Лі Льюїс
фото: Вікіпедія

У 2019 році артист переніс серйозний інсульт, через який не міг грати на піаніно

Джеррі Лі Льюїс, якого називають одним із піонерів рок-н-ролу та рокабіллі, помер у віці 87 років. Про це повідомляє The Hollywood Reporter із посиланням на його агента.

Причина смерті не вказується, проте відомо, що у Льюїса вже деякий час були проблеми зі здоров'ям.

Так, у 2019 році артист переніс серйозний інсульт, через який не міг грати на піаніно. Однак через рік він записав альбом госпел-пісень у Нешвіллі і під час запису виявив, що його права рука почала рухатися. Цей альбом поки що не вийшов.

Артист вперше заявив про себе світові рок-н-ролу в другій половині 50-х років минулого століття, коли музикантові було трохи більше 20 років.

Спочатку Джеррі Лі Льюїс представлявся для широкої аудиторії як кантрі-співак, але його манера виконання і поведінка на сцені поєднували енергійне рокабіллі, потужне фортепіано в стилі бугі-вугі – характерна гра, коли ліва рука наполегливо б'є по клавішах, а права причому нерідко стоячи, відкинувши стілець від інструмента – і блюзовий вокал з елементами кантрі.

Розквіт його кар'єри припав на середину 1960-х років, він увійшов до плеяди знаменитих виконавців рок-н-ролу, таких як Елвіс Преслі, Чак Беррі та Літтл Річард.

Джеррі Лі Льюїс на прізвисько «Вбивця» виступав до кінця 80-х років. Він відомий такими рок-стандартами, як Whole Lotta Shakin Goin On, Great Balls of Fire, Baby Baby Bye Bye, Breathless та High School Confidential.

За час творчої діяльності він записав понад 40 платівок. Його ім'я у першій десятці вписано у «Залі слави рок-н-ролу».

Нагадаємо, 22 жовтня помер журналіст та режисер Леонід Канфер. Він помер від онкології у віці 49 років. Він був автором кількох документальних фільмів про російську агресію проти України.

Теги: смерть артист співак інсульт

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