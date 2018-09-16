Померла зірка «Секретних матеріалів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пітед Донат

У Каліфорнії (США) помер актор Пітер Донат. Йому було 90 років.

Смерть застала актора у його будинку. Останнім часом на здоров’ї актора відбились ускладнення діабету.

Пітер Донат помер ще 10 вересня, проте про його смерть стало відомо тільки зараз.

Пітер Донат народився 20 січня 1928 року в канадському місті Кентвілль. Він найбільш відомий по своїй ролі приймального батька агента ФБР Фокса Малдера в телесеріалі «Секретні матеріали». За свою кар'єру Донат зіграв в 30 фільмах.

Актор також виконав безліч ролей в різних телесеріалах, таких, наприклад, як «ФБР» (F.B.I.) і «Вона написала вбивство».