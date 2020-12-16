Помпео ізолювався через контакт з Covid-хворим
Помпео знаходиться під пильним наглядом медиків
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Раніше політик спілкувався з людиною, у якого підтвердили зараження Covid-19
Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Майк Помпео пішов на карантин. Про це повідомляє Daily Star.
Майк Помпео вже здав тест на коронавірус, проте він показав негативний результат. Помпео знаходиться під пильним наглядом медиків.
Видання зазначає, що Помпео відмовився назвати людину з якими контактував, пославшись на міркування конфіденційності.
Нагадаємо, що двоє міністрів Естонії ізолюються через контакт з хворим Covid-19.