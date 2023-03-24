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«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото)
Українці помітили, як син мера Коломиї Олег Станіславський весело проводить час за кордоном
фото з відкритих джерел

Мер Коломиї Богдан Станіславський заявив, що його син Олег має самостійно нести відповідальність за рішення виїхати з України

Син мера Коломиї Олег Станіславський вже третій місяц перебуває на тропічному курорті Балі. Блогер Костянтин Андріюк виклав фото, як Олег Станіславський розважається на тропічному острові, і назвав Станіславського «бійцем ТрО «Балі».

Олег Станіставський – син міського голови Коломиї Богдана Станіславського. Нині йому близько 29 років, він співвласник будівельної фірми у Києві «Станіславський». А також співвласник пекарні «Оберхліб», про що йдеться на його ж сторінці у Facebook.

Також він є членом YBC – Клубу молодих бізнесменів. Це закрита організація, яка бере до себе лише власників бізнесу від 100000$ обороту на рік. Фото Станіславського є на їхньому сайті.

Члени клубу YBC, серед яких є Станіславський
Члени клубу YBC, серед яких є Станіславський
фото: сайт YBC

Вони проводять зустрічі, тренінги, конференції та заходи відпочинку. Філія організації відкрилася і на тропічному острові Балі в Індонезії. Власне зі світлин та відео в Instagram на сторінці YBC Bali й було зроблено висновок, що бізнесмен перебуває на курорті разом зі ще як мінімум 150 іншими підприємцями з України, що беруть у заходах свого закритого клубу на Балі. Зокрема, вони каталися на квадроциклах, сплавлялися річкою, влаштовували вечірку на яхті, проходили тренінги, зокрема по сексу та йозі.

Відпочинок українських бізнесменів на яхті у розпал війни
Відпочинок українських бізнесменів на яхті у розпал війни

На цих кадрах і помітили чоловіка, схожого на Станіславського – з характерними рисами обличчя та зачіскою. Зокрема, він, начебто, їхав на квадроциклі, сидів на тренінгу до 8 березня і тому подібне.

«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото) фото 1
«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото) фото 2
«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото) фото 3

Партнерка бізнесмена Станіславського  Валерія Тернова також публікує у своїх соцмережах відео з Балі. Зокрема на своїй сторінці у TikTok, яку дівчина закрила після того, як користувачі мережі поцікавилися, як сімейство змогло виїхати при сучасних жорстких умовах, чи, можливо, вони покинули Україну раніше.

Мер Коломиї Богдан Станіславський підтвердив, що його син виїхав за кордон.

«Щодо сина Олега. Поїхав без мого дозволу і моєї згоди. Він самостійна доросла людина і зробив свій вибір. Не так я його вчив і мене це по-батьківськи болить», – зізнався Станіславський.

«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото) фото 4

Він додав, що прийняв таке рішення сина, але за нього має нести відповідальність саме син.

Нагадаємо, що нещодавно екснардеп Микола Тищенко поїхав у відпустку до Таїланду. Його мандрівку висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Теги: Балі скандал кордон

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